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NBA／溜馬連轟三分彈續命 延長賽氣走鵜鶘

體育新聞組／綜合報導
波格登（左）在延長賽致勝拋投。（Getty Images）
波格登（左）在延長賽致勝拋投。（Getty Images）

第四節正規時間剩不到30秒，溜馬原本還落後6分，但接下來歐拉迪波（Victor Oladipo）和透納（Myles Turner）連續轟進兩記三分球，硬是將比賽逼進延長；之後波格登（Malcolm Brogdon）更在延長賽剩下1.7秒單打突破命中致勝拋投，溜馬在客場戲劇性地以118：116氣走鵜鶘。

波格登拿下21分11助攻7籃板3抄截，歐拉迪波25分6助攻5籃板2抄截，沙波尼斯（Domantas Sabonis）19分11籃板7助攻2阻攻，透納17分3阻攻。

這場比賽雙方呈現膠著狀態，彼此互有領先，前三節打完僅有一球差距；溜馬第四節前半段一度掌握領先優勢，但鵜鶘隨即打出13比0的攻勢，一口氣取得10分領先。透納和歐拉迪波的罰球，加上波格登的切入，溜馬在剩下不到30秒時追到落後6分。

眼看鵜鶘就要拿下比賽，歐拉迪波先是命中29呎遠的三分球，之後抄球得手，迫使鮑爾（Lonzo Ball）發生致命失誤，透納回頭立刻砍進三分球，溜馬短短幾秒內就將分數扳平。英格倫（Brandon Ingram）跳投未進，比賽進入延長。

英格倫和透納在延長賽一開始互轟，兩人各拿下6分、5分，歐拉迪波連拿5分，助溜馬超前；終場前25.5秒，歐拉迪波掉球失誤，讓鮑爾快攻灌籃追平比分。但波格登沒喊暫停直接操刀最後一擊，運球突破後拋投得手，只留下1.7秒給對手，鵜鶘長傳失敗，只能黯然離去。

英格倫攻下31分8助攻4籃板2阻攻，威廉森（Zion Williamson）24分10籃板，鮑爾18分6籃板6助攻，布萊德索（Eric Bledsoe） 12分11籃板5助攻，亞當斯（Steven Adams） 10分8籃板3抄截。

溜馬目前戰績5勝2敗，與魔術並列東區第2；鵜鶘則是中止2連勝，4勝3敗暫居西區第5。

鮑爾 威廉

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