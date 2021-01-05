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NBA／哈里斯22分捕黃蜂 76人4連勝

體育新聞組／綜合報導
哈里斯進帳全隊最高22分，率領76人拿下四連勝。（Getty Images）
哈里斯進帳全隊最高22分，率領76人拿下四連勝。（Getty Images）

76人隊近期拉出一波三連勝，且哈里斯（Tobias Harris）入選NBA上周最佳球員，4日主場迎來踢館的黃蜂，再以118：101輕取對手，延續連勝氣勢。此外，魔術第三節得分爆發，終場以103：83輕取騎士，結束近期的二連敗。

76人第兩節遭遇短暫亂流後重整旗鼓，先是以12：3攻勢重奪比賽主導權，接著半場前又拉出11：0攻勢，從此一帆風順迎向勝利，下半場賽況一面倒。

本場比賽，哈里斯進帳全隊最高22分，安比德（Joel Embiid）繳出14分、11籃板雙十成績，而西蒙斯（Ben Simmons）則有12分、10籃板與6助攻的全能演出。

此外，上半場僅取得2分領先的魔術隊，在第三節攻守大爆發，投籃命中率達到63.6%，且壓低對手命中率不足3成，單節轟出38：18的攻勢，一口氣拉開22分領先。終場，魔術以103：83輕取騎士，結束近期的2連敗。

佛西維奇（Nikola Vucevic）此役16投9中，攻下23分8籃板3阻攻2抄截；葛登（Aaron Gordon）第三節獨拿13分，幫助球隊能夠拉開比分，全場得到24分11籃板。佛爾茲6分8助攻5籃板，替補的洛斯（Terrence Ross）得到15分4抄截，柏曲（Khem Birch）12分12籃板。

騎士以塞克斯頓（Collin Sexton）的24分為最高，歐斯曼（Cedi Osman）18分7籃板7助攻2抄截。

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