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NBA／杜蘭特曾與染疫者接觸 隔離7天暫別賽場

中央社紐約4日綜合外電報導
布魯克林籃網前鋒杜蘭特因曾接觸新冠確診病患，將依循聯盟防疫規定隔離7天。(美聯社)
布魯克林籃網前鋒杜蘭特因曾接觸新冠確診病患，將依循聯盟防疫規定隔離7天。(美聯社)

多家媒體今天報導，美國職籃NBA布魯克林籃網前鋒杜蘭特（Kevin Durant）因曾接觸2019冠狀病毒疾病確診病患，將依循聯盟的防疫規定隔離7天。

杜蘭特首先會錯過的比賽，是籃網明天主場迎戰猶他爵士的比賽。籃網今天在球隊的傷兵報告上，因為「健康和安全規定」把杜蘭特列為「不出賽」，但未詳述細節。

為了防範2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延，NBA規定，球員若篩檢結果為陽性或結果不確定，或曾接觸染疫者，都必須接受隔離。

杜蘭特可能還會缺席3場比賽，籃網在對爵士後，將在7日、8日、10日，陸續對上費城76人、曼菲斯灰熊、奧克拉荷馬雷霆。

32歲的杜蘭特曾兩度獲選總冠軍賽最有價值球員（MVP），他先前因為受到阿基里斯腱撕裂的重傷，加入籃網後缺席整整一個球季。本季杜蘭特傷癒歸隊，平均每場比賽可獲28.2分、7籃板、4.8助攻，整體投籃命中率5成14，三分球命中率4成55。

杜蘭特去年3月傳出確診2019冠狀病毒疾病，球團4月表示他已康復。根據體育電視頻道ESPN報導，最近幾次接受篩檢，杜蘭特的檢測結果都呈陰性反應。

篩檢 NBA 美國

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