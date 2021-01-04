NBA／柯瑞飆62分 勇士復仇拓荒者

柯瑞大爆發，狂飆生涯新高62分。（歐新社）

拓荒者前場戰勝勇士 ，且里拉德（Damian Lillard）言論似乎也有推波助瀾效果，不只暗示勇士實力不如前且強調自己遠射不輸柯瑞 （Stephen Curry），這或許激發柯瑞3日大爆發，狂飆生涯新高62分，率勇士以137：122贏球。

來源：Golden State Warriors YouTube

勇士逮住拓荒者第2節火力不繼取得領先，加上柯瑞前3節就狂飆45分，一路都是維持超前優勢，里拉德雖在一度覺醒，連飆三分，但柯瑞不遑多讓，接連站上罰球線穩住戰局，且最後更是外線連發，一舉刷新生涯紀錄，得分衝破60分。

柯瑞先前生涯最高分為2013年2月27號寫下，當時作客麥迪遜廣場花園，狂砍54分一戰成名，但當時其實是輸掉比賽。他本場62分則率隊迎向勝利，且飆進8顆三分，但罰球線19投18中，無緣延續連續命中，紀錄停在連80球，居史上第4。

除了柯瑞外，勇士諸將也各有貢獻，維金斯（Andrew Wiggins）攻21分，格林（Draymond Green）送8助攻，威斯曼（James Wiseman）貢獻12分11籃板；拓荒者方面，里拉德砍32分，麥凱倫（C.J. McCollum）得28分、康特（Enes Kanter）獲24分。

本場比賽，柯瑞只用36分鐘就拿62分，更是布萊恩（Kobe Bryant）在2005年對獨行俠出賽32分鐘暴砍62分以來，用最少時間拿下這麼多分數的第一人。此外柯瑞上下半場得分都超過30分，這更是1977年的馬拉維奇（Pete Maravich）後首人。

至於勇士隊史曾單場拿到至少60分者，在柯瑞之前還有「浪花兄弟」搭檔湯普森（Klay Thompson），以及曾單場攻下64分的貝瑞（Rick Barry）跟張伯倫（Wilt Chamberlain）。