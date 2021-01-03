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NFL季後賽名單出爐…布朗擊敗鋼人 睽違18年晉級

編譯林育正／綜合報導
布朗跑鋒查布跑出108碼和一達陣，幫助球隊自2002賽季後首次晉級。（路透）
布朗跑鋒查布跑出108碼和一達陣，幫助球隊自2002賽季後首次晉級。（路透）

NFL例行賽最後一戰，布朗隊以24：22擊敗賽前已篤定晉級的鋼人隊，自2002年賽季後首次晉級季後賽；同時泰坦隊也在美聯南區封王，本季在國聯異軍突起的紅雀因四分衛穆雷（Kyler Murray）受傷離場敗給公羊，最後的季後賽席次遭熊隊奪走。

布朗靠著跑鋒查布（Nick Chubb）跑出108碼一達陣，四分衛梅菲德（Baker Mayfield）傳出196碼一達陣，擊敗派上替補四分衛的鋼人，守住季後賽第六種子席次。

布朗總教練史戴芬斯基（Kevin Stefanski）說：「我為我們的球迷感到開心，很開心能把季後賽獻給他們。」

美聯上周上已確定第一種子由酋長拿下，第二種子比爾將對上第七吊車尾晉級的小馬；第三的鋼人將對上第六的布朗；泰坦在美聯南區封王搶下第四種子，將對上第五的烏鴉。而烏鴉和泰坦，剛好都是路面進攻的強隊，預計將相當有看頭。

國聯方面，包裝工3日35：16擊敗宿敵熊隊，拿下第一種子和輪空；原本有機會拉尾盤晉級的紅雀，因四分衛穆雷受傷7：18敗給公羊，與熊隊同為8勝8敗，但熊隊以較佳的共同比賽勝率，拿下最後的第七種子。

熊隊將對上第二種子聖徒，第三的海鷹將對上同為國聯西區的對手公羊。目前未定的剩下巨人和華盛頓爭奪國聯東區冠軍和第四種子席次。巨人3日23：19擊敗牛仔，以6勝10敗作收。

若接下來6勝9敗的華盛頓擊敗老鷹獲勝，將搶下第四種子對上布雷迪（Tom Brady）領軍的第五種子海盜；若華盛頓輸球，將由巨人拿下國聯東區冠軍晉級。

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