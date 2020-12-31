NBA／無力回天…衛少連4場大三元 難救巫師5連敗

衛少打出大三元的近6場比賽全都輸球。（路透）

縱使馬卡南（Lauri Markkanen）在內4名公牛隊球員因為防疫 準則而無法上場，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）連續4場比賽展現大三元表現，巫師隊仍在2020年除夕夜對戰以130：133不敵公牛隊，苦吞開季5連敗。

衛少得到22分11助攻10籃板，得分雖不如隊友中鋒布萊恩（Thomas Byrant）和後衛比爾（Bradley Beal）的28分，但上陣39分鐘卻是全隊之冠。

有趣的是，衛少最近6次打出大三元成績，所屬球隊都輸球，是NBA 史的球員新紀錄。

此役也是巫師隊史第6次開季連5敗，但卻是2012-13球季來首見；在前5次開季連5敗的球季中，有4次與季後賽 無緣。

公牛則靠小前鋒波特（Otto Porter Jr.）的28分、拉文（Zach LaVine）的22分加持，在4名球員無法參戰之下勝出。公牛隊連續第2場比賽有4人得分上雙。

公牛隊的第二得分好手和最佳籃板球員馬卡南、前鋒赫奇森（Chandler Hutchison）、後衛亞契迪亞克諾（Ryan Arcidiacono）和後衛薩托蘭斯基（Tomas Satoransky）都無法出賽。

公牛隊在開季3連敗之後，在3天內2度擊敗巫師隊。懷特（Coby White）在終場前1分01秒時兩罰全中，以些微分差領先至終場。