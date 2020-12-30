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NBA／字母哥大三元做白工 公鹿慘遭熱火逆轉

體育新聞組╱綜合外電報導
安戴托昆波(中)攻下26分13籃板10助攻3抄截，完成本季首度大三元。(路透)
安戴托昆波(中)攻下26分13籃板10助攻3抄截，完成本季首度大三元。(路透)

前一晚狂轟破紀錄29顆三分球並大勝熱火47分的公鹿，30日兩軍再次交手卻是在第三節一度領先14分的情況下，迅速丟掉領先優勢，反被對手一陣痛擊，以108比119慘遭逆轉。

影音來源：YouTube

赫洛和布萊德利（Avery Bradley）在第三節合拿22分，幫助球隊從落後14分一路直追，三節結束後雙方僅勝下3分差距；老將德拉基奇（Goran Dragic）在第四節接力，他在這一節獨拿9分，都是靠三分球取分，帶動熱火打出一波17比4的攻勢，一口氣取得10分超前，也把公鹿打進深淵。

德拉基奇攻下全隊最高26分，赫洛（Tyler Herro）21分15籃板4助攻，籃板數創下生涯新高；阿德巴約（Bam Adebayo）22分10助攻8籃板2阻攻，歐林尼克（Kelly Olynyk）15分8籃板4助攻。

公鹿上半場命中率雖然遠低於熱火，但靠著雙方三分球10顆比5顆的優勢，仍取得領先；第三節公鹿找回命中率，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）更拿下14分，幫助球隊一度領先14分。只是防守上無法阻擋熱火的攻勢，讓熱火投籃命中率逼近6成，第四節公鹿命中率再度跌到3成以下，只能看著對手揚長而去。

安戴托昆波18投10中攻下26分13籃板10助攻3抄截，完成本季首度大三元，米道頓（Khris Middleton）手感欠佳，15投3中只拿到8分9助攻7籃板。

迪文森佐（Donte DiVincenzo）15分5籃板3抄截，哈勒戴（Jrue Holiday）13分5助攻4籃板；康納頓（Pat Connaughton）12分，波提斯（Bobby Portis）11分。

公鹿主帥布丹霍澤（Mike Budenholzer）賽後表示：「第四節我們在攻守兩端做得不夠好，導致球隊沒能保持住優勢，取得連勝。」

公鹿開季以來狀態起伏，不像過去兩季那樣橫掃千軍，至今2勝3敗，輸了3場的比賽對手至少都拿到119分。

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