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NBA／綠衫軍雪恥 泰托姆27分射溜馬

體育新聞組／綜合報導
泰托姆（中）得到全隊最高的27分、11籃板，率綠衫軍取勝。（美聯社）
泰托姆（中）得到全隊最高的27分、11籃板，率綠衫軍取勝。（美聯社）

NBA例行賽，塞爾蒂克29日再度遭遇溜馬，上一場以1分輸球的綠衫軍，此役靠布朗（Jaylen Brown）關鍵抄截與上籃，以116：111成功討回顏面；至於紐約尼克繼屠殺公鹿後，29日再度上演驚奇戲碼，以95：85打破騎士開季3連勝金身。

溜馬此役在第3節贏面大好，華倫（T.J. Warren）單節獨攬15分，旺盛火力讓塞爾蒂克難以招架，一度陷入17分落後。但綠衫軍很快穩住陣腳，並在第4節立刻發動反攻，打出11：0攻勢追平，然而溜馬也非省油燈，一路緊咬，不讓對手拉開。

前戰未上場的歐拉迪波（Victor Oladipo）倒數1分鐘強行切入得手，球隊僅輸2分，只是溜馬最後又發生致命邊線發球失誤， 布朗快馬加鞭飛奔前場拿到2分，而溜馬這次也無法像前場再演出逆轉，綠衫軍把握罰球，收下雪恥一勝。

泰托姆（Jayson Tatum）此役得到27分、11籃板，2項數據都領先全隊，布朗再添20分，菜鳥普里查德（Payton Pritchard）則獲重用，出賽近30分鐘，繳出10分、5籃板與5助攻；溜馬部份，歐拉迪波攻24分，沙波尼斯挹注14分11籃板8助攻。

至於尼克此役開局就氣勢如虹，靠著藍道（Julius Randle）一枝獨秀，單節繳出14分、6籃板與5助攻全能演出，很快取得領先，騎士雖在第2節末與第3節初有所回應，但無法持續，投籃手感不佳情況下，到了末節顯得欲振乏力，只能黯然吞敗。

個人數據方面，藍道繳出大三元成績，貢獻28分、12籃板與11助攻，但也發生多達9次失誤，裴頓（Elfrid Payton）則挹注14分、8籃板與7助攻；至於騎士部份，以佐蒙德（Andre Drummond）攻17分、17籃板外帶6阻攻為佳。

紐約 華倫

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