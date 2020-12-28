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排球／全球最美排球女神婚了！莎賓娜嫁謎樣男人

聯合新聞網／綜合報導
莎賓娜穿著禮服與父親合照。（取材自Instagram）
莎賓娜穿著禮服與父親合照。（取材自Instagram）

24歲哈薩克「排球女神」莎賓娜（Sabina Altynbekova）宣布結婚，近日她在Instagram上傳登記結婚照的背影。據傳其丈夫是一名年輕的電商巨頭，但莎賓娜並未透露丈夫任何細節，因此反而引起媒體猜測這個人到底是誰，讓無數男人的傷心。

哈薩克女子排球選手莎賓娜擁有182公分的高挑身材，腿長達120公分，6年前因參加亞青女排賽因其天使般的臉孔、「12頭身」身材一夕爆紅，原本只是代表隊的後備球員的她Instagram僅有200多名粉絲，因球場美照曝光後被媒體大肆報導，不到10天粉絲就暴增到30萬以上。

然而在那之後莎賓娜2015年她加盟日本企業女排，卻被發現嘴脣異常增厚，眼神空洞，陷入整容疑雲，甚至被媒體狠批臉上多了塑膠味。

據馬來西亞「中國報」報導，年僅24歲莎賓娜的丈夫是一名哈薩克電商巨頭名為Beibit Alibekov，這位年輕富豪身高超過185公分，兩人在哈薩克相識，而莎賓娜選在聖誕節發布喜訊，粉絲也獻上祝福，但是否真為其人，莎賓娜並未透露任何有關她丈夫的名字，哈克媒體也是透過多方管道，才挖出這個男人，但也不敢確定是他。

傳聞中莎賓娜丈夫的Instagram，有秀出與莎賓娜合影：

傳聞中莎賓娜丈夫的Instagram，有秀出與莎賓娜合影。（取材自Instagr...
傳聞中莎賓娜丈夫的Instagram，有秀出與莎賓娜合影。（取材自Instagram）

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