NFL／酋長險勝隼鷹 穩居美聯頭號種子

邊鋒凱爾斯接球和碼數都寫下紀錄，幫助酋長鞏固頭號種子地位。（Getty Images）

酋長隊險勝隼鷹，確定奪下季後賽 美聯第一種子席次；鋼人演出大逆轉，驚險在美聯北區封王，逃過遭布朗翻盤的可能性；海鷹也在國聯西區內戰擊退公羊搶下第一。

酋長在主場意外只以17：14戰勝隼鷹拿下10連勝，目前為14勝1敗，也確定拿下美聯頭號種子席位，季後賽第一輪將獲得寶貴的輪空。

四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）說：「當你檢視過去的比賽，這多休息的一場，對爭奪總冠軍非常重要。」

在本場勝利中，邊鋒凱爾斯（Travis Kelce）寫下紀錄，成為首位兩季完成單季100次接球的邊鋒；他本戰七次接球貢獻98碼，本季已累計1467碼，也成為單季最多接球推進碼數的邊鋒。

鋼人對上小馬的比賽中，四分衛「大班」羅斯里斯伯格（Ben Roethlisberger）率隊在下半場連續三次進攻都順利傳出達陣，在11分鐘內連拿21分，以28：24逆轉小馬，在2017賽季後首次奪下美聯北區，同時也中止了11開季連勝之後的3連敗。

本季防守表現不佳的海鷹，在主場只讓同區對手公羊踢進三次射門，第四節成功守住一度殺到達陣區前的公羊，再攻下達陣以20：9奪勝。海鷹自2016賽季後首奪國聯西區，今年季後賽將至少列為國聯前三種子。