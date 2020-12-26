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NBA／楊恩轟36分獵灰熊 老鷹2連勝

體育新聞組／綜合報導
楊恩連兩戰得分爆發，率領老鷹開季奪下二連勝。（美聯社）
楊恩連兩戰得分爆發，率領老鷹開季奪下二連勝。（美聯社）

前一場拿到37分的楊恩（Trae Young），26日再度狂轟36分9助攻3籃板，其中第四節一人獨拿15分，帶領老鷹單節轟出35：24的攻勢，加上灰熊進攻突然熄火，老鷹一舉拉開比分，最終以122：112拿下開季2連勝。灰熊則是吞下2連敗。

根據統計，楊恩成為老鷹隊史第2位開季連兩場至少得到35分的球員，也是唯一一位兩度做到的球員；此外，楊恩在23歲之前已經有42場比賽得分超過30分，追平祖魯（John Drew）所創下的老鷹隊史紀錄。

這場比賽雙方你來我往互有領先，戰況一路呈現膠著狀態。在關鍵第四節中，老鷹一開始打出8：0攻勢，取得7分超前；灰熊隨後展開反擊，單節得到10分的莫蘭特（Ja Morant）率隊重新取得1分領先。

杭特（De'Andre Hunter）此時挺身而出，兩罰加上三分球連下5分，楊恩又包辦球隊最後12分之中的10分，進而守住勝利。

老鷹陣中5人得分超過兩位數，杭特拿下15分11籃板3助攻2阻攻，柯林斯（John Collins）13分10籃板2阻攻；赫爾特（Kevin Huerter）替補上場，12投8中包括三分球5投4中，得到21分4助攻，奈特（Nathan Knight）14分。

莫蘭特拿到28分7助攻3籃板，成為灰熊隊史首位開季連兩戰至少得到25分的球員；安德森（Kyle Anderson）拿到20分14籃板2阻攻，瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）13分12籃板4助攻，布魯克斯（Dillon Brooks）19分，艾倫（Grayson Allen）10分。

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