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NFL／布雷迪領航 海盜睽違13年晉級季後賽

編譯林育正／綜合報導
海盜接球員伊凡斯貢獻181碼兩達陣，幫助球隊睽違13年晉級季後賽。（路透）
海盜接球員伊凡斯貢獻181碼兩達陣，幫助球隊睽違13年晉級季後賽。（路透）

布雷迪（Tom Brady）作客生涯初登場的底特律，迎接第300場例行賽出賽；半場他就傳出四次達陣，率領海盜47：7踢館獅隊，睽違13年再次重返季後賽

海盜隊上一次晉級季後賽已是2007賽季，為NFL歷史第二長的缺席。布雷迪本戰傳球27傳22次成功繳出348碼，且四次達陣更分別找到葛朗考斯基（Rob Gronkowski）、伊凡斯（Mike Evans）、戈德溫（Chris Godwin）和布朗（Antonio Brown）四位不同傳球目標，率領海盜半場就以34：0領先。

布雷迪賽後說道：「我熱愛比賽，享受和隊友並肩作戰，不想讓他們失望，生涯21年來都是同樣的態度。」他本季目前更已累計36次達陣，生涯第五次單季超過35達陣，追平包裝工四分衛羅傑斯（Aron Rodgers）並列史上最佳。

下半場海盜換上替補四分衛蓋伯特（Blaine Gabbert），再與伊凡斯和葛朗考斯基聯手達陣。海盜奪勝後，以10勝5敗鎖定季後賽席次。

海盜本季表現起起伏伏，布雷迪的抄截也偏多，但仍晉級季後賽，總教練亞里安斯（Bruce Arians）表示：「這還只是起點。」

布雷迪本戰後再寫下歷史，成為NFL史上首位連續12個球季前進季後賽的球員。

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