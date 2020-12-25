NBA聖誕5戰 公鹿密道頓、熱火台灣乾麵射手 雙星閃亮

公鹿在二哥密道頓（Khris Middleton，右）火燙表現帶領下壓過勇士，密道頓一個人8度出手破網6球，摘下兩隊最高的31分。(路透)

美國職籃NBA 今天上演5場聖誕大戰，其中一場由密爾瓦基公鹿與金州勇士 交手，公鹿在投籃與三分準頭均遠優於對手的情況下，以138比99的懸殊比數大勝，第一次在主場聖誕賽事贏得勝利。

今天是公鹿繼1968年創隊當年之後，聖誕節 再度於主場出賽。上半場雙方有來有往，勇士僅以56比66落後10分；但下半場勇士攻勢開始當機，得分以43比72遭公鹿輾壓，終場以39分之差苦吞敗仗。

公鹿在二哥密道頓（Khris Middleton）火燙表現帶領下外線火力大放送，全隊三分球飆進20記（出手37 次），壓過勇士的10記（出手45次），密道頓一個人8度出手破網6球，摘下兩隊最高的31分。

雙方頭號主將手感不佳，公鹿「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）14投中4得15分，勇士柯瑞（Stephen Curry）17投6中獲得19分。

公鹿全隊投籃91投50中，命中率高達54.9%，遠遠勝過99投34中命中率34.3%的勇士，也成為決定此役勝負的因素。

勇士開季在少了湯普森（Klay Thompson）與葛林（Draymond Green）兩員主力下戰力大減，繼首場99比125不敵布魯克林籃網，今天再以大比分差落敗，兩戰總計輸了65分，在NBA史上第二慘；史上開季前兩戰輸分最多的是1987-88球季的洛杉磯快艇，當時快艇共輸71分。

勇士今天以39分吞敗，也寫下NBA歷來聖誕節大戰輸分第二多的難堪紀錄；1960年12月25日，紐約尼克隊曾以100比162慘遭雪城國民隊羞辱。

今天稍早第一場聖誕大戰，上季打進總冠軍戰的邁阿密熱火以111比98擊敗紐奧良鵜鶘，近來代言台灣乾麵的熱火射手羅賓遜（Duncan Robinson）飆進追平聖誕節比賽單場最高的7顆三分球，全場拿下23分，幫助球隊獲勝。

熱火「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）半場時因右腳踝不適退場，上場16分鐘只以7投2中得到4分，另有6籃板、5助攻。

鵜鶘新星威廉森（Zion Williamson）上場38分鐘貢獻32分14籃板，出賽時間與籃板數雙雙創下個人生涯新高，但全隊命中率太低，僅有40%，遠不及熱火的51% 。