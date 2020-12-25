我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／田州聖誕爆炸案 倒數警告「有炸彈」是女人聲音

華爾街大咖躲疫情 都搬到這州去了

NBA聖誕5戰 公鹿密道頓、熱火台灣乾麵射手 雙星閃亮

中央社／密爾瓦基25日綜合外電報導
公鹿在二哥密道頓（Khris Middleton，右）火燙表現帶領下壓過勇士，密道頓一個人8度出手破網6球，摘下兩隊最高的31分。(路透)
公鹿在二哥密道頓（Khris Middleton，右）火燙表現帶領下壓過勇士，密道頓一個人8度出手破網6球，摘下兩隊最高的31分。(路透)

美國職籃NBA今天上演5場聖誕大戰，其中一場由密爾瓦基公鹿與金州勇士交手，公鹿在投籃與三分準頭均遠優於對手的情況下，以138比99的懸殊比數大勝，第一次在主場聖誕賽事贏得勝利。

今天是公鹿繼1968年創隊當年之後，聖誕節再度於主場出賽。上半場雙方有來有往，勇士僅以56比66落後10分；但下半場勇士攻勢開始當機，得分以43比72遭公鹿輾壓，終場以39分之差苦吞敗仗。

公鹿在二哥密道頓（Khris Middleton）火燙表現帶領下外線火力大放送，全隊三分球飆進20記（出手37 次），壓過勇士的10記（出手45次），密道頓一個人8度出手破網6球，摘下兩隊最高的31分。

雙方頭號主將手感不佳，公鹿「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）14投中4得15分，勇士柯瑞（Stephen Curry）17投6中獲得19分。

公鹿全隊投籃91投50中，命中率高達54.9%，遠遠勝過99投34中命中率34.3%的勇士，也成為決定此役勝負的因素。

勇士開季在少了湯普森（Klay Thompson）與葛林（Draymond Green）兩員主力下戰力大減，繼首場99比125不敵布魯克林籃網，今天再以大比分差落敗，兩戰總計輸了65分，在NBA史上第二慘；史上開季前兩戰輸分最多的是1987-88球季的洛杉磯快艇，當時快艇共輸71分。

勇士今天以39分吞敗，也寫下NBA歷來聖誕節大戰輸分第二多的難堪紀錄；1960年12月25日，紐約尼克隊曾以100比162慘遭雪城國民隊羞辱。

今天稍早第一場聖誕大戰，上季打進總冠軍戰的邁阿密熱火以111比98擊敗紐奧良鵜鶘，近來代言台灣乾麵的熱火射手羅賓遜（Duncan Robinson）飆進追平聖誕節比賽單場最高的7顆三分球，全場拿下23分，幫助球隊獲勝。

熱火「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）半場時因右腳踝不適退場，上場16分鐘只以7投2中得到4分，另有6籃板、5助攻。

鵜鶘新星威廉森（Zion Williamson）上場38分鐘貢獻32分14籃板，出賽時間與籃板數雙雙創下個人生涯新高，但全隊命中率太低，僅有40%，遠不及熱火的51% 。

勇士 聖誕節 NBA

上一則

曾奪12座NBA總冠軍 傳奇球星瓊斯逝世

延伸閱讀

曾奪12座NBA總冠軍 傳奇球星瓊斯逝世

曾奪12座NBA總冠軍 傳奇球星瓊斯逝世
疫情下過聖誕苦中作樂 華醫用防疫物資裝飾聖誕樹

疫情下過聖誕苦中作樂 華醫用防疫物資裝飾聖誕樹
融雪+風雨天 民調：為防疫超八成紐約客聖誕留家中

融雪+風雨天 民調：為防疫超八成紐約客聖誕留家中
視訊取代親友歡聚 疫情下菲律賓慶聖誕大不同

視訊取代親友歡聚 疫情下菲律賓慶聖誕大不同

熱門新聞

林書豪上季在中國CBA效力北京首鋼。（Getty Images）

NBA／傳與金州勇士簽約 林書豪親自回應了！

2020-12-19 02:30
錦織圭也結婚了。（路透）

網球／錦織圭也結婚了！太太是知名模特兒

2020-12-19 02:20
林書豪重返NBA的計畫目前擱淺。(新華社)

林書豪重返NBA失敗！勇士簽了別人

2020-12-20 01:52
旅日球員陳偉殷。(記者潘俊宏／攝影)

超會賺！陳偉殷職棒生涯薪資上看1億美元

2020-12-22 12:27
伍茲（右）的11歲兒子查理揮桿動作與老爸有幾分神似。（Getty Images）

高球／重現老爸伍茲經典招牌手勢 「小老虎」技驚眾人

2020-12-21 02:10
杜蘭特(右)與厄文(中)首度合體。（歐新社）

NBA／杜蘭特、厄文合作無間 籃網125：99大勝勇士

2020-12-23 02:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
你不知道的紐約今春疫情：華人染新冠 近4成喪命

你不知道的紐約今春疫情：華人染新冠 近4成喪命
波洛西：2000元紓困28日再闖關 將採記名投票

波洛西：2000元紓困28日再闖關 將採記名投票
瘋傳與黃曉明已離婚 Angelababy平安夜突發文回應

瘋傳與黃曉明已離婚 Angelababy平安夜突發文回應
走過2020迎牛年 這3生肖運勢最強！

走過2020迎牛年 這3生肖運勢最強！
「離櫃概不負責」 取4千銀行給4萬 山東男拒還有理?

「離櫃概不負責」 取4千銀行給4萬 山東男拒還有理?