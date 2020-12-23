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NBA／字母哥沒把握罰球 公鹿1分敗給塞爾蒂克

記者陳元廷／綜合外電報導
「字母哥」安戴托昆波2投1中葬送最後追平機會。(美聯社)
「字母哥」安戴托昆波2投1中葬送最後追平機會。(美聯社)

NBA新賽季第2日再有重磅對決登場，東區雙強公鹿與塞爾蒂克一路廝殺到最後，「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）本有望靠2罰，把比賽帶進延長，可惜2投1中葬送最後追平機會，讓公鹿終場就以121：122飲恨敗給塞爾蒂克。

公鹿首節開局氣勢如虹，繳出接近6成命中率，但依然甩不開綠衫軍，布朗（Jaylen Brown）第2節獨攬11分，更讓塞爾蒂克要到領先。之後第3節，泰托姆（Jayson Tatum）加入火力支援，單節挹注12分，導致公鹿一度陷入多達17分落後。

但公鹿也非省油的燈，安戴托昆波末節連連取分，率隊發動強勢反撲，最終更靠新成員哈勒戴（Jrue Holiday）命中三分，在最後1分10秒握有1分超前，孰料泰托姆倒數1.5投進不可思議三分，在安戴托昆波面前有些運氣成份打板投進。

而公鹿最後一擊戰術高吊交給籃下安戴托昆波試圖執行空中接力，裁判認定防守的湯普森（Tristan Thompson）有犯規動作，只是先前本場6罰5中，安戴托昆波這次無法把握2罰，未能追平比賽，讓公鹿第4節絕地反攻功虧一簣。

個人數據上，致勝功臣泰托姆攻下30分、7籃板，布朗貢獻33分，新援提格（Jeff Teague）再添19分；至於公鹿部份，安戴托昆波繳出35分、13籃板，米道頓（Khris Middleton）有27分、14籃板與8助攻全能表現，哈勒戴則獲25分。

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