NBA／洛齊爾42分沒用 黃蜂114：121不敵騎士

洛齊爾此戰23投15中，砍進10記三分球同樣創新高，獨拿42分。(美聯社)

NBA開季，洛齊爾（Terry Rozier）就狂飆42分，創下生涯得分新高，不過這仍無助於黃蜂取勝。在勒夫（Kevin Love）缺席的情況下，騎士靠著後場搭檔塞克斯頓（Collin Sexton）和葛蘭德（Darius Garland）合拿49分，搭配團隊7人得分超過兩位數的火力，上半場就轟垮對手防線，最終以121：114拿下首勝。

塞克斯頓拿下27分5助攻，葛蘭德22分6籃板6助攻，佐蒙德（Andre Drummond）14分14籃板4助攻，南斯（Larry Nance Jr.）13分13籃板8助攻3抄截2阻攻。

替補的麥基（JaVale McGee）7投6中拿到13分7籃板，歐斯曼（Cedi Osman）11分4籃板2助攻，歐柯伯（Isaac Okoro）則有11分5助攻3籃板。騎士團隊命中率達到52.9%。

頂著億元合約加盟的海瓦德（Gordon Hayward），今天傷癒回歸，出賽36分鐘，18投11中包括三分球8投4中，獨拿28分7助攻4籃板；葛拉罕10分10助攻3籃板，畢永柏（Bismack Biyombo）11分4籃板。先發中鋒賽勒（Devonte' Graham）因左手掌骨骨折提前退場，他得到6分3籃板3抄截1阻攻。