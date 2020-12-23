NBA／湖人領戒後手軟「洛城內戰」109：116輸快艇

喬治在第三節後段挺身而出，單節攻下15分，第四節再有11分進帳，全場攻下最高的33分，率快艇首戰擊退湖人。(美聯社)

詹姆斯（LeBron James）過去3次領取冠軍戒指的夜晚都幫助球隊拿下勝利，但今天這項定律卻被喬治（Paul George）擊碎！

喬治全場18投13中，包括三分球8投5中，狂砍33分6籃板3助攻，其中26分出現在下半場，帶領快艇以116比109擊敗湖人 ，搶下賽季首勝。

快艇開賽就展現絕佳手感，首節20投14中，命中率高達7成，並砍進5記三分球，一度拉開到22分差，首節打完，快艇取得39比19的大幅領先。

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然而在第二節中，雙方形勢大逆轉，快艇進攻完全熄火，命中率大幅跌落到不足3成，反觀湖人則在詹姆斯和凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）（Kentavious Caldwell-Pope）合拿16分的帶動下，發動大反擊，單節殺出35比17的攻勢，上半結束前一口氣將分數追到僅有兩分差。

第三節雙方形成拉鋸戰，快艇雖微幅領先，但也難以將比分有效拉開；第三節結束之前，喬治接管進攻，先是一個三分打，接著跳投得手，然後轟進三分球又補上一次單打跳投，個人連砍10分，讓快艇帶著11分領先進入決勝期。

延續火熱手感，喬治第四節又獨拿11分，加上雷納德連續跳投取分，快艇拉開到兩位數分差；湖人進攻失靈，又多次出現失誤，最後只能看著同城對手揚長而去。

除了喬治的高效率飆分秀外，雷納德（Kawhi Leonard）拿到26分3助攻2籃板2抄截，不過26投僅10中；伊巴卡（Serge Ibaka）15分6籃板，威廉斯（Lou Williams）和祖巴茲（Ivica Zubac）各拿11分，貝佛利（Patrick Beverley）10分6籃板3助攻。

詹姆斯攻下22分5籃板5助攻，戴維斯（Anthony Davis）18分7籃板2助攻，施羅德（Dennis Schroder）14分12籃板8助攻，凱威爾波普9分；替補的哈瑞爾（Montrezl Harrell）面對前東家得到14分10籃板3助攻，庫茲瑪（Kyle Kuzma）15分。