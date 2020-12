湖人隊今在開幕戰前獲頒發冠軍戒。(路透)

NBA今晚上演傳統好戲湖人 與快艇隊的「洛城內戰」,湖人在比賽之前舉行年度總冠軍戒指的頒發儀式。而冠軍戒指的設計搶先曝光,致敬年初去世的科比(Kobe Bryant)。

這枚冠軍戒指鑲嵌超過450顆鑽石,從設計圖來看,戒指背面是科比的logo,下面刻著「Kobe this is for you」。

另外,戒指還記錄著湖人季後賽 的晉級之路,而戒指的一圈刻的是湖人奪冠成員的球衣號碼,特別加上了24號致敬科比。

湖人冠軍戒指。(取材自推特)