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超會賺！陳偉殷職棒生涯薪資上看1億美元

記者陳宛晶／綜合報導
旅日球員陳偉殷。(記者潘俊宏／攝影)
旅日球員陳偉殷。(記者潘俊宏／攝影)

台灣左投陳偉殷的合約底定，與阪神虎隊簽下兩年合約、年薪200萬美元，相比他在2011年、赴美前最後一年的年薪1億7000萬日圓(約164萬美元)，大聯盟資歷「過水」後，身價再度攀升。

今年短暫效力羅德隊，陳偉殷以3000萬日圓(約29萬美元)的價碼作為短期「打工仔」，也順利爭取到下一紙合約、續留日職打拚，阪神虎隊在爭奪戰中脫穎而出，端出年薪200萬美元的兩年約，獲得陳偉殷點頭。

陳偉殷明年年薪2億700萬日圓(約200萬美元)，突破自身的旅日生涯最高年薪，在歷年旅日台將中則排第二，僅次於陽岱鋼的3億日圓(約290萬美元)。

陳偉殷挑戰大聯盟前的旅日生涯，從2004年在中日龍隊年領1200萬日圓起步，一度因傷降為育成合約，一步一腳印在2011年達到身價最高峰，8年期間共賺進3億5900萬日圓。

陳偉殷8年旅美生涯，先後與金鶯、馬林魚隊簽下3+1年、5年合約，共進帳9556萬6000美元。

連同未來兩年合約在內，陳偉殷旅日生涯累積薪資8億300萬日圓(約776萬美元)，旅美生涯則賺進9556萬6000美元，幣值換算牽涉匯率浮動問題，不同時期的合約難以現今匯率一併計算，舉例來說，陳偉殷在2015年與馬林魚簽下5年8500萬美元合約時，換算台幣為27.8億元，以現在的匯率計算則「僅」剩24億元之譜，但可保守估計陳偉殷生涯薪資總計約30億台幣(約1億美元)。

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