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NFL／半場落後17分 布雷迪再演逆轉秀

編譯林育正／綜合報導
布雷迪儘管已43歲，仍不愧對「comeback kid」的封號，半場落後17分仍成功上演逆轉秀。（Getty Images）
布雷迪儘管已43歲，仍不愧對「comeback kid」的封號，半場落後17分仍成功上演逆轉秀。（Getty Images）

布雷迪（Tom Brady）不愧是不老男神！海盜作客隼鷹雖然半場0：17落後，但布雷迪下半場傳球多點開花，最終與布朗（Antonio Brown）完成逆轉達陣，最終31：27奪下二連勝。

上半場海盜火力受限得分未能開張，反觀列應靠著四分衛萊恩（Matt Ryan）的兩次傳球達陣，和韓裔踢球員具英回（Younghoe Koo）的射門取得17：0領先。

下半場布雷迪多次與陣中明星接球員伊凡斯（Mike Evans）連線推進，殺到達陣區前，兩度由跑鋒佛奈特（Leonard Fournette）完成衝球達陣，另一接球好手古德溫（Chris Godwin）也貢獻一次達陣。光在第三節，海盜就拿下三次達陣狂攻21分，僅以3分落後進入第四節。

第四節剩下6分多鐘，海盜24：27落後，布雷迪奮力一傳，球硬是從半場附近飛向10碼內，布朗沒有浪費這次精準距離又遠的傳球，順利將球接下達陣，31：27超前，終場就以此比分獲勝。

根據「ESPN」歷史資料統計，這場比賽是布雷迪生涯包括季後賽在內，第七場落後超過17分最後卻逆轉拿下勝利的比賽，追平傳奇四分衛曼寧（Peyton Manning）和瑞佛斯（Philip Rivers），並列NFL史上第一。

海盜總教練亞里安斯（Bruce Arians）賽後說：「他就是個贏家，他知道該如何做。」

在2017年初的超級盃，布雷迪率領愛國者3：28的劣勢下逆轉隼鷹；結果布雷迪轉隊後，隼鷹再次成為苦主。

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