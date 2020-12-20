梅西為球隊進球數追平球王比利紀錄 比利道賀

阿根廷球星梅西為巴塞隆納攻進第643球，追平巴西傳奇球王比利為單一球隊進球數的個人紀錄。(美聯社)

效力西班牙甲級足球 聯賽巴塞隆納隊的阿根廷球星梅西 ，今天為球隊攻進第643球，追平巴西傳奇球王比利為單一球隊進球數的個人紀錄。比利隨後也在社群媒體 上向他道賀。

法新社報導，巴塞隆納今天與瓦倫西亞（Valencia ）對戰，上半場原以0比1落後，直到法國球星格里茲曼（Antoine Griezmann）遭瓦倫西亞的賈亞（Jose Gaya ）推人贏得一記罰球後，才讓梅西（Lionel Messi）有機會攻進創個人紀錄的進球。

梅西踢出的罰球先是遭到瓦倫西亞門將多明尼克（Jaume Domenech）攔下，球反彈後被巴塞隆納的艾爾巴（Jordi Alba）挑球橫傳，最後由梅西飛身以頭槌破門得分。

無奈終場巴塞隆納仍以2比2和瓦倫西亞踢成平手，離西甲目前戰績最佳的馬德里競技（Atletico Madrid）積分仍落後8分

路透社報導，現年33歲的梅西2004年以17歲之齡首度披掛巴塞隆納戰袍上陣，至今替球隊踢了748場比賽才締造643記進球紀錄。反觀比利（Pele）替巴西球隊桑托斯（Santos）才踢了665場球，就締造這項記錄。

現年80歲的比利是史上唯一3度贏得世界盃足球賽（World Cup）的球員。他得知梅西追平自身紀錄後在Instagram寫道：「當你心中充滿愛，前進的方向就難以改變。我和你一樣，知道喜愛每天穿上相同球衣是什麼感覺。」

「我和你一樣，知道沒什麼比得上感覺像家的地方。萊諾（Lionel，梅西名），恭喜你達成歷史紀錄。但最重要的是，恭喜你在巴塞隆納有一段美好生涯。」

比利又說：「像我們一樣喜愛同一支球隊這麼久，這樣的故事在足球界將越來越稀少，令人遺憾。我非常敬佩你。」

比利在1956年以15歲之齡加入桑托斯，直到1974年才離開球隊。期間桑托斯6度拿下巴西足球聯賽冠軍，並2度在南美解放者盃足球賽（Copa Libertadores）摘冠。