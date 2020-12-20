林書豪重返NBA失敗！勇士簽了別人

林書豪重返NBA的計畫目前擱淺。(新華社)

華裔球星林書豪 早前傳出將加入勇士 發展聯盟隊伍，只是他本人趕忙出來澄清表示還沒作出最後決定，而《紐約時報》記者史坦（Marc Stein）透露，關鍵就卡在國際籃總FIBA必須給出來自中方的許可。而最終勇士沒能等到林書豪的批准文件，簽下了別人。

由於林書豪上季效力於中國CBA，必須由CBA正式發函給FIBA，他才能得到許可重返NBA 與勇士簽約，史坦透露由於時值周末也增添作業難度，儘管勇士仍希望在時效前的20日完成簽約。

史坦早前的報導指出，林書豪與勇士已經達成協議，只可惜最終沒能等到FIBA的許可。

根據NBA記者Shams Charania的報導，最終勇士簽下落選的23歲新秀伊利亞彭伯頓（Elijah Pemberton），這個位置本來是預留給林書豪的。勇士在簽下彭伯頓之後會將其裁掉，後者會獲得勇士發展聯盟球隊的比賽資格，並為聖克魯茲勇士隊效力。而林書豪重返NBA的計畫目前擱淺。