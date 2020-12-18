網球／錦織圭也結婚了！太太是知名模特兒

錦織圭也結婚了。（路透）

網壇連續兩天傳出喜訊。前俄羅斯 網球女單好手莎拉波娃（Maria Sharapova）剛透過IG宣布與交往兩年的男友亞歷山大（Alexander Gilkes）訂婚，日本 網球明星錦織圭也傳出小登科的消息。

日本媒體報導，30歲的日本網球一哥錦織圭已與29歲的前模特兒觀月亞子登記結婚。兩人2015年7月曾被媒體報導在談戀愛，原本錦織的父母不贊成兩人交往。

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NEWS Post Seven週刊電子版報導，錦織家族的友人透露：「聽說最近錦織與觀月已登記結婚。兩人剛開始交往時，錦織的父親曾對媒體說『覺得對方並非好女孩』，也被竊竊私語說『這女孩真能被錦織家接受嗎』。但看到觀月為錦織付出的情形，錦織父母改變心意，尊重兩人的想法。」

報導說，去年錦織在東京買了豪宅，與觀月展開同居生活。

錦織曾被媒體爆料與桌球好手福原愛交往。2015年7月媒體報導他與觀月交往後，媒體曾報導指他父母及其華裔 美籍教練張德培不贊成他與觀月交往。

錦織圭1989年12月29日生於日本島根縣，5歲開始練習網球，日本第2位打入大滿貫賽事男單決賽，職業生涯單打最高排名第4位。2016年里約奧運男單網球賽奪銅牌，這是日本選手在網球賽中時隔96年奪牌。