我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北維州華裔醫師接種新冠疫苗：打完無任何不良症狀

NBA／傳與金州勇士簽約 林書豪親自回應了！

體育新聞組／綜合報導
林書豪上季在中國CBA效力北京首鋼。（Getty Images）
林書豪上季在中國CBA效力北京首鋼。（Getty Images）

Athletic記者查拉尼亞（Shams Charania）報導林書豪將與勇士隊簽定合約。不久後，這位身高6呎3吋的後衛就在推特上澄清寫道：「哇，大家冷靜一下，整件事並非表面上看來那樣。還沒做出任何決定。」

林書豪之所以被迫出面澄清是可以理解的，因為查拉尼亞的報導內容讓勇士在推特上認為林書豪將躋身其15人正選陣容的最後一個位置，而非最被看好的穆爾德（Mychal Mulder）。

➤➤➤林書豪離開G聯盟球隊 總教練：想去能發揮的地方

而且正如稍後的多份報導所稱，事實並非如此。林書豪其實正和勇士洽談Exhibit 10條款合同，他可能會先被釋出，然後再與勇士隊的G聯盟（G League）聖克魯斯勇士隊（Santa Cruz Warriors）簽約。

32歲的林書豪於2010-11球季加入金州勇士後展開他的NBA職涯。截至2018-19球季，他輾轉待過7支NBA球隊，包括紐約尼克、休士頓火箭、洛杉磯湖人、夏洛特黃蜂、布魯克林籃網、亞特蘭大老鷹和多倫多暴龍。

林書豪上個賽季為中國CBA北京首鋼隊效力。根據查拉尼亞的報導，與勇士的交易因缺少中國籃球協會（CBA）批准文件而未定。

林書豪在NBA的480場比賽中有221場先發，場均獲得11.6分、4.3助攻和2.8籃板。投球命中率達43.3%、3分球命中率34.2%，罰球命中率為80.9%。

運動頻道ESPN旗下網站The Undefeated也報導，林書豪將加入勇士G聯盟球隊聖克魯斯勇士。

勇士 林書豪 NBA

上一則

打敗梅西、C羅 萊萬獲選世界足球先生

下一則

網球／錦織圭也結婚了！太太是知名模特兒

延伸閱讀

NBA金州勇士將與林書豪完成簽約

NBA金州勇士將與林書豪完成簽約
林書豪離開G聯盟球隊 總教練：想去能發揮的地方

林書豪離開G聯盟球隊 總教練：想去能發揮的地方
林書豪加入G聯盟培訓隊 與18歲新秀實戰等機會

林書豪加入G聯盟培訓隊 與18歲新秀實戰等機會
NBA／缺控衛先簽小瑞佛斯？林書豪想回勇士有難度

NBA／缺控衛先簽小瑞佛斯？林書豪想回勇士有難度

熱門新聞

美國媒體報導，林書豪以練習球員的身分，加入18歲新秀為主的G聯盟培訓隊。（圖取自instagram.com/jlin7）

林書豪加入G聯盟培訓隊 與18歲新秀實戰等機會

2020-12-15 19:42
柯瑞在二樓通道投籃進球。 Getty Images

柯瑞就是神！2樓通道神射為熱身賽暖場

2020-12-13 12:05
哈登回歸季前賽，但推特上卻瘋傳一張他數個月前圓滾滾的大肚照，引起網友爭相討論。( 路透)

NBA／哈登沒轉隊就發福 網虧：把脫衣舞孃給吃了

2020-12-17 02:25
莎拉波娃曬出與男友的甜蜜合照。（取材Instagram）

引退10個月 網壇女神莎拉波娃宣布訂婚！

2020-12-18 02:20
林書豪。(本報資料照片)

林書豪離開G聯盟球隊 總教練：想去能發揮的地方

2020-12-18 02:10
字母哥確定與公鹿隊續約5年。（路透）

NBA最大約「字母哥」5年2.2億元續簽公鹿

2020-12-15 21:59

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普想發2000元現金紓困 最後1分鐘被擋

川普想發2000元現金紓困 最後1分鐘被擋
傳川普1/20拒離開白宮 要報復共和黨「背叛者」

傳川普1/20拒離開白宮 要報復共和黨「背叛者」
報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照

報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照
旅行檢疫令 進舊金山強制隔離10天

旅行檢疫令 進舊金山強制隔離10天
兩黨共識：紓困案加班也要通過 規模將達9千億

兩黨共識：紓困案加班也要通過 規模將達9千億