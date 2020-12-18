NBA／傳與金州勇士簽約 林書豪親自回應了！

林書豪上季在中國CBA效力北京首鋼。（Getty Images）

Athletic記者查拉尼亞（Shams Charania）報導林書豪 將與勇士 隊簽定合約。不久後，這位身高6呎3吋的後衛就在推特上澄清寫道：「哇，大家冷靜一下，整件事並非表面上看來那樣。還沒做出任何決定。」

林書豪之所以被迫出面澄清是可以理解的，因為查拉尼亞的報導內容讓勇士在推特上認為林書豪將躋身其15人正選陣容的最後一個位置，而非最被看好的穆爾德（Mychal Mulder）。

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而且正如稍後的多份報導所稱，事實並非如此。林書豪其實正和勇士洽談Exhibit 10條款合同，他可能會先被釋出，然後再與勇士隊的G聯盟（G League）聖克魯斯勇士隊（Santa Cruz Warriors）簽約。

32歲的林書豪於2010-11球季加入金州勇士後展開他的NBA 職涯。截至2018-19球季，他輾轉待過7支NBA球隊，包括紐約尼克、休士頓火箭、洛杉磯湖人、夏洛特黃蜂、布魯克林籃網、亞特蘭大老鷹和多倫多暴龍。

林書豪上個賽季為中國CBA北京首鋼隊效力。根據查拉尼亞的報導，與勇士的交易因缺少中國籃球協會（CBA）批准文件而未定。

林書豪在NBA的480場比賽中有221場先發，場均獲得11.6分、4.3助攻和2.8籃板。投球命中率達43.3%、3分球命中率34.2%，罰球命中率為80.9%。

運動頻道ESPN旗下網站The Undefeated也報導，林書豪將加入勇士G聯盟球隊聖克魯斯勇士。