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林書豪離開G聯盟球隊 總教練：想去能發揮的地方

中央社／洛杉磯17日綜合外電
林書豪。(本報資料照片)
林書豪。(本報資料照片)

「富比世」（Forbes）記者札戈利亞（Adam Zagoria）報導指出，林書豪在G聯盟（G League）勁旅引爆者（Ignite）的「時代」結束了。

引爆者總教練蕭奧（Brian Shaw）今天表示，林書豪已經離隊，去追求效命G聯盟其他球隊或到海外打球的機會。

當被問到林書豪目前的狀況時，蕭奧說：「林書豪已經不在我們的球隊了，他決定試著去找其他的機會，上一場比賽（15日）他打了幾分鐘，之後便決定要去其他地方。」

32歲的林書豪，在被美國職籃NBA金州勇士簽下前，2010-11球季曾在G聯盟的雷諾大角羊（Reno Bighorns）打過球。之後他輾轉待過幾支NBA球隊，其中包括他掀起「林來瘋」（Linsanity）時期的紐約尼克，以及休士頓火箭、洛杉磯湖人、夏洛特黃蜂、布魯克林籃網、亞特蘭大老鷹、多倫多暴龍。

林書豪2019年隨暴龍奪下NBA總冠軍，之後轉戰中國男子職業籃球聯賽（CBA）北京首鋼。他在北京首鋼期間，平均每場比賽可獲22.7分、5.6籃板、5.6助攻，率球隊自2016年後再度闖進季後賽。

蕭奧說：「在隊上著重於年輕球員（養成）的情況下，這一切都不足以滿足他的所需，所以我認為，對他來說，他想去能有球權、有上場時間，並可展現他有能力重返NBA的地方。」

林書豪仍期待能再次站上NBA舞台。

林書豪12日在抖音（Douyin）直播節目上告訴中國球迷說：「對我來說，我每天仍努力不懈，因為我知道，總有一天會有機會獲得勝利，不管是在NBA、CBA或其他聯盟。」

林書豪 NBA 北京

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