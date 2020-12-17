打敗梅西、C羅 萊萬獲選世界足球先生

萊萬力壓C羅和梅西，當選今年足球先生。（歐新社）

國際足聯2020年頒獎大典17日在瑞士蘇黎世以視訊會議方式舉行。萊萬（Robert Lewandowski）力壓梅西 （Lionel Messi）和C羅 （Cristiano Ronaldo），當選2020年世界足球 先生，成為首位獲此殊榮的拜仁球員，也完成金球獎之外年度個人榮譽大滿貫。

孫興慜獲得最佳進球獎（Puskás Award），諾伊爾（Manuel Neuer）當選最佳門將，克洛普（Jürgen Klopp）力退弗利克（Hans-Dieter Flick），連續2年當選最佳教練。

無論球隊成績還是個人進球，萊萬上賽季都傲視群雄，不僅是上賽季俱樂部正式比賽進球最多的歐洲5大聯賽球員（55球），也是助攻最多的歐洲5大聯賽球員（64球），成為史上首位3項賽事都拿到金靴的三冠王成員，也是首位來自德甲的冠軍聯賽最佳射手（15球），終結C羅和梅西對歐冠金靴連續12年的壟斷。

萊萬力壓C羅和梅西，當選今年足球先生。（路透）

從上屆頒獎日2019年7月20日到本屆投票截止日2020年10月7日，萊萬在52場正式比賽中打進60球，超過其他歐洲5大聯賽球員至少20球。

萊萬表示：「感覺好棒！老實說，我感到非常自豪和高興，這對我來說是偉大的一天，對俱樂部和隊友來說也是如此。這個獎項也屬於我的隊友、教練和拜仁。這種感覺難以置信，太多感受難以表達。」

他說，能與梅西和C羅競逐這個獎項讓人難以置信，「以前一直有這種渴望，如今獲獎，代表了無論出身為何，只要努力就有收穫。」

克洛普對得到最佳教練感到意外：「我很震驚，因為我去年已獲獎。今年我們以一種不幸的、被動的方式度過特別的一年，但對利物浦球迷來說，至少在這段困難的時期有些亮點。」