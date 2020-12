由於主場從奧克蘭甲骨文 球場換到舊金山 大通中心,新球場設計使得柯瑞 (Stephen Curry)賽前練習球員通道招牌遠射成絕響,沒想到他今日(13號)突發奇想,竟從球場2樓觀眾入場通道重現自己拿手絕活,成功在網路引發熱議。

闊別球場1年多的柯瑞此役牛刀小試,出賽21分鐘得到10分,但賽前重現招牌神射似乎沒拉抬到實際比賽命中率,整場10投僅3中,不過其他人相當爭氣,末節成功守護住得來不易勝利,以107比105擊敗金塊,約柯奇(Nikola Jokic)出賽23分鐘,高效攻下26分、10籃板。

Steph taking his tunnel shots to the NEXT LEVEL... 🤯@warriors x @nuggets - 8:30pm/et



📲💻: https://t.co/Laecx0GSYxpic.twitter.com/YcfkQ7jvBx