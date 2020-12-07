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台灣「順澤宮」神帽再現！挪威選手艾登 鐵人3項奪冠

中央社記者吳哲豪彰化7日電
挪威三鐵選手艾登（前）頭戴彰化順澤宮冠軍帽參加由職業鐵人三項運動組織（PTO）舉辦的2020鐵人三項冠軍賽，以3小時5分6秒成績奪冠。（圖取自instagram.com/gustav_iden）
挪威三鐵選手艾登（前）頭戴彰化順澤宮冠軍帽參加由職業鐵人三項運動組織（PTO）舉辦的2020鐵人三項冠軍賽，以3小時5分6秒成績奪冠。（圖取自instagram.com/gustav_iden）

挪威三鐵選手艾登（Gustav Iden）頭戴彰化順澤宮冠軍帽參加由職業鐵人三項運動組織（PTO）舉辦的2020鐵人三項冠軍賽，以3小時5分6秒成績奪冠，獲得獎金約1萬美元。

來自挪威的三鐵選手艾登因戴上彰化縣埔鹽鄉順澤宮的帽子參加三鐵比賽獲冠軍，讓順澤宮冠軍帽登上國際媒體，在台灣也掀起一陣冠軍帽旋風，埔鹽鄉順澤宮因而聲名大噪。艾登去年底曾受邀赴台參訪，參加彰化田中馬拉松活動。

影片來源：YouTube PTO Hub頻道

職業鐵人三項運動組織（PTO，Professional Triathletes Organisation）官網顯示，PTO在美國佛羅里達州岱托納國際賽車場（Daytona International Speedway）舉辦的2020鐵人三項冠軍錦標賽。

比賽分為男子組及女子組，艾登昨天以外卡選手身分參賽，最後以3小時5分6秒成績擊敗美國選手麥特漢森（Matt Hanson）奪冠。

艾登賽後接受媒體訪問以及在社群媒體Instagram留言指出，他在比賽的後段保持專注，且掌握住比賽的狀況，沒想到他會再度創造奇蹟；對他來說，拿下冠軍太不可思議，也很不真實。

艾登還在社群媒體上分享頭戴順澤宮冠軍帽抵達終點奪下冠軍的照片，有台灣的網友以英文留言恭喜艾登奪冠，也有人以中文留言說順澤宮冠軍帽再發威，祝福艾登在接下來的比賽再創佳績。

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