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NFL／穆雷末節2失誤…紅雀不敵公羊 季後賽懸了

編譯林育正／綜合報導
前半季表現火燙的穆雷與紅雀吞下三連敗，晉級季後賽面臨危機。（路透）
前半季表現火燙的穆雷與紅雀吞下三連敗，晉級季後賽面臨危機。（路透）

紅雀主場迎戰同區勁敵公羊，可惜在第四節反攻階段，四分衛穆雷（Kyler Murray）連續發生掉球失誤和被抄截，葬送逆轉機會，終場28：38敗給公羊；公羊不僅奪回國聯西區首位，更讓紅雀的季後賽之路陷入危機。 

公羊四分衛高夫（Jared Goff）揮別上一戰糟糕表現，此役傳出351碼1達陣，外加自己也貢獻一次衝球達陣。相較之下穆雷雖然傳出3達陣但僅有173碼，過去招牌的衝球也僅有15碼。

第四節紅雀跑鋒德雷克（Kenyan Drake ）先以衝球達陣追到21：24，眼看逆轉有望，下一波換公羊跑鋒韓德森（Darrell Henderson）發威，公羊進攻鋒線完美開路，讓他人都沒被防守球員碰到，就衝出38碼達陣將領先拉開到10分。

可惜比賽末段穆雷先發生掉球失誤耗費不少時間，再下一波進攻又遭到公羊角衛希爾（Troy Hill）「pick-6」回攻35碼進入達陣區，澆熄紅雀反攻氣燄。

最終公羊以38：28擊敗紅雀，與意外敗給巨人的同區勁敵海鷹同樣8勝4敗，但由於公羊上一次交手擊敗海鷹，因此暫時登上國聯西區龍頭。

反觀紅雀苦吞三連敗，目前6勝6敗掉出國聯前七名，要晉級季後賽得多加把勁。麥克維（Sean McVay）接手公羊總教練位置後，對上紅雀7勝0敗，場均接近35分。

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