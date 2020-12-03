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NBA／戴維斯續約5年1.9億美元 湖人未來3年確保雙核心

記者劉肇育／綜合報導
湖人先後敲定球隊兩大核心詹姆斯（左）與戴維斯（中）的未來幾年合約。（美聯社）
湖人先後敲定球隊兩大核心詹姆斯（左）與戴維斯（中）的未來幾年合約。（美聯社）

衛冕軍洛杉磯湖人先後敲定球隊兩大核心詹姆斯（LeBron James）與戴維斯（Anthony Davis）的未來幾年合約，其中詹姆斯與球隊提前簽下 2年8500萬美元合約，將至少效力到2023年，而較為年輕的戴維斯更是直接簽下5年1.9億美元合約，不過附帶最後一年可提前終止合約的選擇權，也代表湖人雙星至少會在未來三年繼續合作。

湖人在今年奪下隊史第17冠後，休賽季期間面臨了戴維斯等主力跳脫合約的狀況，不過湖人管理階層也利用這個機會進行補強，先後補進施羅德（Dennis Schroder）、哈瑞爾（Montrezl Harrell）、小加索（Marc Gasol）等人，在今天先與詹姆斯達成提前續約協議後，又獲得戴維斯點頭續簽5年合約。

根據美國媒體報導，身為自由球員的戴維斯最快在明天正式完成簽約，在此之前他曾考慮過數種短約，但最終與湖人達成的協議是5年總價1.9億美元的合約，這也代表在2023年詹姆斯的合約走完前，兩人還會有3個賽季的合作機會，而屆時38歲的詹姆斯也可將火炬交棒給30歲的戴維斯，為湖人進行世代傳承。

戴維斯上賽季繳出平均26.1分9.3籃板3.2助攻2.3阻攻和1.5抄截的全能數據，且投籃、三分球、罰球命中率分別是高水準的5成、3成3和8成46，優異的表現讓湖人球團鐵了心要與他續簽長約，不過戴維斯陣營也傳出希望視湖人的補強狀況來決定續約長度，而詹姆斯的提前續約也被認為是讓戴維斯簽下5年合約的關鍵因素。

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