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NBA恢復球員新冠篩檢 48人呈陽性反應

中央社／紐約2日綜合外電
NBA表示有48名球員的新冠檢測結果呈陽性反應。（美聯社）
NBA表示有48名球員的新冠檢測結果呈陽性反應。（美聯社）

美國職籃NBA今天表示，自上周恢復新冠篩檢以來，有48名球員的檢測結果呈陽性反應。

NBA聯盟和球員工會表示，在11月24日到30日間，即開始篩檢的初步階段，有546名球員在回到球隊後接受檢測。48名球員的篩檢結果呈陽性反應，意味著有9% 的球員確診。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）的方針，任何確診的球員都必須隔離，直到符合聯盟和工會制定的規定才能出關。根據聯盟本季的健康與安全守則，任何在季前訓練營確診的人，「必須先獲得球隊和聯盟指定的醫師核可，才能進入球隊設施、親自參與球隊活動，或和其他球隊成員面對面互動」。

球員在11月24日到30日間，必須3次採驗呈陰性反應，才能開始個別訓練。美聯社報導，預料將有少數球隊將自4日起展開團體訓練或5打5的練習，大部分球隊是在6日開始，金州勇士則是在7日展開。

任何染疫的球員在獲准回到球場前，還得完成心臟檢測。48名球員中，可能有人來不及趕上12月11日開始的熱身賽。至於新球季的例行賽，將在12月22日開打。

自從7月NBA在佛羅里達州奧蘭多附近迪士尼世界設置的「泡泡」隔離園區復賽後，就沒有球員的篩檢結果呈陽性反應。有非常小的一群人在抵達迪士尼後、解除隔離進到「泡泡」隔離園區前確診，NBA以此說明，其防疫系統是有效的。

篩檢 NBA 檢測

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