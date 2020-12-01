東京奧運外國客 入境不用先打疫苗 但要裝防疫APP

東京奧運將於明年舉辦。（路透）

日本 日前決定，針對延期到明年的東京奧運 與帕運，外國觀眾入境不須隔離14天，也可搭大眾運輸；日媒今天進一步報導，屆時外國客不須接種過疫苗 ，但會要求安裝防疫APP。

日本經濟新聞報導，東京奧運與帕運已售出近100萬張海外觀眾門票，日本政府將採取新冠肺炎防疫對策，接受大規模的外國觀眾入境，大原則是確保安全與移動自由。

報導指出，日本政府規劃，外國觀眾是否接種武漢肺炎疫苗，由其母國自行判斷，入境日本時不須接種過疫苗；若有提出檢驗陰性證明、並使用專用的防疫APP，入境後不必隔離14天，並可不受限制的自由行動。

屆時外國觀眾會被要求使用兩個APP，一個是日本政府用來確認接觸情形的APP「COCOA」，另一個是管理陰性證明和簽證等資訊的APP。

外國觀眾同時整合使用兩個APP，將可確認是否有接觸過確診病例，也可在日本各地證明自己並未染疫；在本人同意下，APP會將行動履歷保存在個人行動裝置中，日本政府不會利用GPS追蹤定位。若未來發現使用者可能曾和確診者接觸過，將會進行通知。

外國觀眾將被要求在APP的個人帳號中，登錄護照、門票號碼、照片、陰性證明書等資訊，在入境審查與檢疫等手續時提供確認，奧運比賽會場也將會要求外國客出示APP；另也正研議可用APP掃描飯店或餐廳的QR CODE，保存出入紀錄等。

日本也希望建立機制，讓外國觀眾利用APP記錄每天的體溫與健康狀況，若有發燒等症狀，可迅速和對應多種語言的諮商窗口取得聯繫。

另外，共同社報導，在選手方面，規劃屆時每4到5天，會對選手進行定時病毒檢驗。