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驚險！F1巴林站發生嚴重撞車意外 車手火海中逃生

編譯徐榆涵／綜合報導
F1哈斯車隊的法國車手格羅斯讓驚險從撞車起火意外中逃脫。Getty Images
F1哈斯車隊的法國車手格羅斯讓驚險從撞車起火意外中逃脫。Getty Images

疫情而延後8個月才舉行的F1巴林大獎賽於當地時間27日至29日舉辦，但F1哈斯車隊（Haas）的法國車手格羅斯讓（Romain grosjean）在29日開賽不久就發生嚴重撞車事故，導致車體起火，賽事被迫暫停。

據報導，當哈斯車隊前進到第一圈的3號彎時，位於隊伍尾端的格羅斯讓在與艾法托利車隊（Scuderia AlphaTauri）的俄國車手科維亞特（Daniil Kvyat）碰撞後隨即高速撞上護欄，結果格羅斯讓的賽車油箱遭護欄刺穿，導致其車體斷裂當場引起大火，所幸幾秒鐘之後，格羅斯讓奇蹟般地從火海中逃脫，並立即受到場邊緊急救護人員支援，滅火後賽車半截已遭燒毀。

根據哈斯車隊領隊Guenther Steiner的說法，格羅斯讓狀況還行，但手臂和腳踝遭燒傷，顯然受到驚嚇，但已接受所有必要檢查，而為了預防和做進一步的醫學評估，格羅斯讓將被送往醫院。

天空體育台估計，車體撞擊後到格羅斯讓逃脫中間只有18到20秒。車體前半截已經燒毀，且嵌入賽道護欄內，格羅斯讓自己設法逃脫，實在令人怵目驚心。

救護車司機范德默爾（Alan van der Merwe）指出，「12年來沒看過這麼大的火勢，格羅斯讓竟然自己下車脫逃，場面相當驚險」，代表所有系統包括保護裝置、障礙物、座椅安全帶等功能完善，否則後果不堪設想。

巴林大奬賽發生嚴重撞車意外。Getty Images
巴林大奬賽發生嚴重撞車意外。Getty Images

F1 賽車 疫情

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