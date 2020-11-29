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破百歲拳擊賽 前拳王泰森復出鏖戰8回合打成平手

中央社洛杉磯28日綜合外電報導
54歲的泰森（左）在復出表演賽中對上51歲的小瓊斯，兩位前重量級拳王鏖戰8回合，最後3名裁判判定兩人平手。（美聯社）
54歲的泰森（左）在復出表演賽中對上51歲的小瓊斯，兩位前重量級拳王鏖戰8回合，最後3名裁判判定兩人平手。（美聯社）

54歲的前拳王泰森（Mike Tyson）今天在復出的表演賽中，和51歲對手小瓊斯（Roy Jones Jr.）打成平手。泰森賽後表示有意打更多場表演賽，小瓊斯也說要擊敗泰森不容易。

影片來源：YouTube Raha Scoff頻道

法新社報導，這場選手年齡合計破百的比賽，在美國洛杉磯的史泰博中心（Staples Center）舉行。兩位前重量級拳王鏖戰8回合，最後3名裁判判定兩人平手。

泰森表示：「我很高興沒被擊倒或任何類似狀況。我下一場會表現更好。我本來所有動作可以更好。如果上帝保佑，我下一場表演賽會表現更好。」

儘管這場比賽每回合縮減為2分鐘，且應加州拳擊賽官方要求，兩位選手戴上比平常更大的手套以確保安全，但已15年沒站上拳擊場出賽的泰森，仍表現出相當充分的擊拳能力，反而小瓊斯多數時候則是抓住泰森。

小瓊斯雖然認為自己在這場比賽勝出，但也對泰森展現的精力和體力印象深刻。他說：「我很驚訝他能戰8回合。他能和任何人對戰。如果他專心投入，對手會有麻煩。他能做出任何他想要的動作。」

儘管裁判沒宣布判決理由，但小瓊斯不那麼在乎結果。「我揮拳揮得比較好，也掌控比賽，但我可以接受平手。我們都讓比賽有看頭，所有觀眾也都看得開心。」

泰森希望安排更多比賽，甚至每2個月能有一場，好讓他能保持戰鬥狀態。他提到可能在摩納哥或法國出賽，「任何事都有可能，完全無設限。我有能力在世界各地幫助很多人」。

泰森先前刻意減重約45公斤，讓自己身體回到比賽狀態，但他不認為復出是要重建信心。「我不認為是我面臨中年危機。…而是我的自尊告訴我，應該去做我害怕的事。我很高興復出。如果重來一次也會這麼做。」

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