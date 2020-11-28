房產、豪車、珠寶…球王馬拉度納 遺產估達5億美元

馬拉度納病逝讓球迷心碎不已。（美聯社）

阿根廷足球 傳奇球星馬拉度納（Diego Maradona）逝世，媒體報導緊接而來將是複雜的遺產繼承權糾紛。據美國網站估計包括房地產、豪華汽車 、珠寶及合約等，馬拉度納遺產約值5億美元 。

「國家報」（La Nación）等媒體報導馬拉度納（Diego Maradona）的遺產包括在布宜諾斯艾利斯、杜拜擁有的多棟房屋、汽車和珠寶，另外他生前在阿根廷及許多國家工作或居住，也有許多合約和投資。

雖然馬拉度納生前曾說過「他不會留下任何東西，會將它們捐出」；但依法他的巨額遺產將可由其子女和配偶合法繼承，子女將獲得2/3的資產，因此馬拉度納生前正式承認的5個子女將成為主要繼承人。

馬拉度納在阿根廷擁有5棟房子，生前也擁有多輛豪華汽車，在阿根廷有4輛，在杜拜擔任阿聯酋富查伊拉足球俱樂部（Fujairah FC）教練期間獲贈2輛汽車，包括價值30萬歐元的勞斯萊斯和14萬5000歐元的寶馬i8。

另外他曾在白俄羅斯短暫擔任布列斯特迪納摩足球俱樂部（Dínamo Brest）的名譽會長，也獲贈一枚價值30萬歐元的鑽石戒指，還有一輛專為軍隊設計的兩棲全地形車 Hunta Overcomer。

馬拉度納生前還擁有許多合約，除了擔任教練的薪資及贊助收入，與知名體育品牌彪馬（Puma）合作，和日本電子遊戲製造商科樂美（Konami）及美商體育電子遊戲品牌EA Sports也有合作合約，讓廠商可使用他的形象在足球電子遊戲中。

他在中國還擁有一間以他的名字命名的足球學校，在古巴也有多項投資包括酒店和數家工廠。

阿根廷媒體指馬拉度納財富總額的官方數據目前尚無法得知，但根據美國網站Celebrity Net Worth網站，馬拉度納遺產估計約有5億美元。在他擔任球員和教練職業生涯獲得數千萬美元的薪水和代言，在1980年代初期，他曾是全球薪資最高的運動員之一，每年從知名腕表宇舶表（Hublot）、彪馬和可口可樂（Coca-Cola）等公司獲得的薪水及代言收入達數百萬美元。

不過也有其它資產網站指出馬拉度納遺產約7500萬至1億美元。