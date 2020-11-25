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阿根廷哭泣…馬拉度納逝世 全國舉哀3天

中央社／倫敦25日綜合報導
阿根廷民眾在得知馬納度逝世後都悲傷不已。（路透）
阿根廷民眾在得知馬納度逝世後都悲傷不已。（路透）

阿根廷足球傳奇馬拉度納（Diego Maradona）逝世，享壽60歲。全球足壇痛失20世紀最偉大球星之一，阿根廷全國將哀悼3天，他曾效力的義甲拿坡里想以馬拉度納來命名球場。

英國廣播公司（BBC）報導，阿根廷全國哀悼期間，馬拉度納的遺體將停放在總統府與最高行政中心「羅沙達大廈」（Casa Rosada）。他生前曾效力的阿根廷球會博卡青年競技（Boca Juniors）與國際體育會（Internacional）原訂今天的職業例行賽也順延。

球迷湧進博卡青年競技位於首都布宜諾斯艾利斯的主場，儘管可能有些人很年輕，沒能趕上當年馬拉度納所掀起的旋風，但許多人依舊泛著淚光，顯示馬拉度納在阿根廷人心目中的地位；布宜諾斯艾利斯的火車電子布告欄，馬拉度納的名字取代了班次資訊，球迷們紛紛唱著La Mano De Dios（上帝之手）一曲。

馬拉度納病逝，阿根廷全國將哀悼3天。（美聯社）
馬拉度納病逝，阿根廷全國將哀悼3天。（美聯社）

阿根廷總統府今天宣布將為馬拉度納逝世舉國哀悼3天，他的遺體將停放首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）的總統府內供民眾瞻仰。

總統府發言人告訴法新社，馬拉度納的遺體將於26 日到28日停放總統府「羅沙達大廈」（Casa Rosada），供大眾向這位體壇英雄致敬。

公共檢察官布洛亞德（John Broyard）表示，將於今天稍後對馬拉度納的遺體解剖，以確認死因。

布洛亞德在馬拉度納病逝的住家外頭向記者說：「死因純粹為自然死亡，但仍需驗屍以確切原因。」布洛亞德表示，馬拉度納是在「正午12時」病逝。

馬拉度納外號「上帝之手」，1986年率領阿根廷抱回世界盃足球賽冠軍，他年輕時曾在阿根廷的博卡青年競技與義甲拿坡里等隊效力，並備受喜愛，尤其在他坐鎮拿坡里隊期間，替這支隊伍拿下隊史上僅有的兩次義大利甲級足球聯賽（Serie A）金盃。

阿根廷民眾在得知馬納度逝世後都悲傷不已。（路透）
阿根廷民眾在得知馬納度逝世後都悲傷不已。（路透）

阿根廷民眾在得知馬納度逝世後都悲傷不已。（美聯社）
阿根廷民眾在得知馬納度逝世後都悲傷不已。（美聯社）

阿根廷總統費南德茲（Alberto Fernandez）宣布全國哀悼3天。根據當地媒體，馬拉度納本月稍早接受移除腦部與顱骨之間血塊的手術，療養期間病情惡化。

馬拉度納辭世消息傳出後，哀傷的球迷聚集在首都布宜諾斯艾利斯市中心地標及博卡青年競技主場，哀悼心中的巨星。

拿坡里市長德馬吉斯崔斯（Luigi de Magistris）25日也在推特主張：「讓我們把聖保羅體育場更名為馬拉度納（Diego Armando Maradona）吧！」

拿坡里足球隊主席羅倫提斯（Aurelio De Laurentiis）也說：「把拿坡里體育場命名為聖保羅-馬拉度納（San Paolo-Maradona），不失為一個好主意。」拿坡里的主場目前名為聖保羅體育場（San Paolo stadium），在這裡，馬拉度納的名字和臉孔仍印在許多T恤和旗幟上。

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