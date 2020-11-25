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阿根廷足球傳奇馬拉度納逝世 享壽60歲

馬拉度納辭世 巴西球王比利：盼未來在天上相聚

中央社布宜諾斯艾利斯25日綜合外電報導
圖為巴西「球王」比利（Pele，左）和阿根廷足球傳奇馬拉度納利（右）於1987年在羅馬米蘭拿著「體育奧斯卡」獎杯合影。美聯社
圖為巴西「球王」比利（Pele，左）和阿根廷足球傳奇馬拉度納利（右）於1987年在羅馬米蘭拿著「體育奧斯卡」獎杯合影。美聯社

阿根廷足球傳奇馬拉度納今天逝世，享壽60歲。3度助巴西贏下世界盃冠軍的傳奇「球王」比利（Pele）藉聲明表達哀悼，表示兩人總有一天會在天上重逢踢球。

80歲的比利在提供給路透社的簡短聲明中表示：「總有一天，我們一定會在天上相聚踢球。」

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）則說：「狄艾戈（馬拉度納）永垂不朽。」

葡萄牙球星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）表示：「今天，我告別一位友人，世界向一位永恆的天才告別。」「他是史上最佳之一，無與倫比的魔術師。他離開得太快了，但留下的傳奇無限，留下的缺憾永遠無法被填滿。安息吧，王牌，世人永遠不會忘記你。」

義大利足球俱樂部拿坡里（Napoli）表示，這則死訊對球隊與拿坡里市而言都是「嚴重打擊」。馬拉度納（Diego Maradona）曾於1984至1991年為拿坡里效力，助拿坡里贏得首座義甲冠軍。

根據法新社，西班牙甲級足球聯賽勁旅巴塞隆納隊（Barcelona）也在社群媒體上寫道：「感謝您做的一切，狄艾戈（馬拉度納）。」

「巴塞隆納隊就馬拉度納逝世表達至深哀悼，他（1982-1984年）曾是我們的球員，是全球足壇的偶像。安息吧，狄艾戈。」

英格蘭退役球員李納克（Gary Lineker）在推特上寫道：「（馬拉度納是）我的世代最最優秀、堪稱史上最偉大的球員，在歷經一段幸運但不平靜的人生後，希望他最終能在上帝之手中尋得一絲慰藉。安息吧，狄艾戈。」

1980年代法國足壇巨星普拉提尼（Michel Platini ）告訴法國RTL電台：「屬於我們的過去逝去了幾分。」「我非常傷心。我很懷念那個美好年代。」

歐洲足球總會（UEFA）告訴法新社，今天歐洲冠軍聯賽（Champions League）與明天歐洲聯賽（Europa League）比賽前將默哀1分鐘，向馬拉度納致意。

在傳出馬拉度納的死訊後，阿根廷總統艾柏托（Alberto Fernandez）宣布全國哀悼3天。

60歲的馬拉度納廣受各界認為是足球史上最偉大的球員之一，近期他健康亮紅燈。

根據律師、阿根廷媒體和熟人，馬拉度納今天在布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）郊區的家中因心臟病發逝世。

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