圖輯／阿根廷足球傳奇馬拉度納逝世 享壽60歲

圖為馬拉度納2020年3月照。美聯社

世界足壇最偉大的球星之一、曾奪得世界盃冠軍的「球王」馬拉度納（Diego Maradona），25日因心臟驟停，在阿根廷的家中去世，享年60歲。阿根廷國家隊在官方推特發文證實並悼念：「再見迭戈，在足球 星球裡，你將成為永恆。」

阿根廷號角報最先爆出這一不幸消息。同為阿根廷籍的當代「球王」梅西，知悉馬拉度納驟逝的消息後，也發文「再見傳奇！」，寄托哀思。

馬拉度納本月初剛接受了腦血腫手術，手術很成功，出院後在家休養。入院時他有抑鬱症症狀，當時他的一位保鑣確診了新冠肺炎，但醫生隨後排除了馬拉度納感染新冠。

圖為馬拉度納2013年檔案照。美聯社

馬拉度納有濫用毒品和酒精的歷史，之前有過兩次心臟病發作，並曾感染肝炎。

2004年，馬拉度納曾因肺部感染引發心臟病緊急住院，當時甚至一度出現心跳和呼吸停止。2019年，他在執教墨西哥球隊多拉多斯隊期間，曾因胃出血而住院治療。

馬拉度納於1960年10月30日生於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯；他的父親是印歐混血兒、母親是義大利後裔。

馬拉度納是有史以來最偉大的球員之一，在場上主要角色是攻擊型中場；而他可以踢前場任何位置，用左腳帶球，其盤帶技術舉世無雙，射門技術也是頂尖水準。

1975年10月完成了在阿根廷甲級聯賽的處子秀；1977年9月率領阿根廷隊獲得世界青年足球錦標賽冠軍；1978年成為阿根廷甲級聯賽歷史上最年輕的最佳射手。

1982年7月，馬拉度納轉會至西班牙甲級球隊巴塞隆那；1984年7月，轉會至義大利甲級球隊那不勒斯隊；1987年他率領那不勒斯首次加冕義甲冠軍。1997年，馬拉度納在阿根廷退役。

圖為馬拉度納1997年檔案照。美聯社

在國家隊，馬拉度納共出場91次，打進34粒進球，並在1986年率領阿根廷隊奪得世界盃冠軍。在那屆賽事對陣英格蘭時的「上帝之手」事件，讓他成為了足壇歷史上最具爭議的偉大球星。1990年，馬拉度納再次率領阿根廷隊打進世界盃決賽，惜敗於德國獲得亞軍。

圖為1986年阿根廷拿下世界杯足球賽冠軍，馬拉度納高舉獎杯。美聯社

2001年，馬拉度納被評為世界足壇20世紀最佳球員；退役後，他於2008年11月出任阿根廷國家隊主教練，率隊征戰了2010年南非世界盃，在1/4決賽中不敵德國遭到淘汰，隨後離任。

圖為馬拉度納2010年檔案照。美聯社

去年9月，馬拉度納出任阿根廷拉普拉塔體操俱樂部主帥，今年6月與球隊續約至2021年。

10月30日，馬拉度納剛度過了他60歲的生日。