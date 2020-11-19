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勇士明星射手湯普森阿基里斯腱撕裂 下季報銷

中央社舊金山19日綜合外電報導
湯普森去年總冠軍賽出戰多倫多暴龍隊時遭逢左膝前十字韌帶斷裂。(美聯社)
湯普森去年總冠軍賽出戰多倫多暴龍隊時遭逢左膝前十字韌帶斷裂。(美聯社)

美國職籃NBA金州勇士隊今天證實，陣中明星得分後衛湯普森（Klay Thompson）昨天在南加州訓練時右腳阿基里斯腱撕裂，下一季將整季報銷。

勇士聲明指出，湯普森右腳阿基里斯腱撕裂，今天在洛杉磯的核磁共振檢查（MRI）已證實此事，他預計將錯過2020-21球季。

外線犀利的湯普森去年總冠軍賽出戰多倫多暴龍隊時遭逢左膝前十字韌帶斷裂，導致2019-20球季完全無法上場。原本他準備於下個賽季和「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）聯手出擊，再次展現他兇猛的火力，如今夢碎。

湯普森復出時間必須再延，不過權威體育媒體ESPN報導，初期跡象顯示，他仍可以完全復原。

湯普森現年30歲，2011年選秀會首輪第11順位被勇士挑中，生涯8季平均攻下19.5分，其中5季入選明星賽，並為勇士3度奪得NBA總冠軍，他在上季開打前與勇士簽下一紙5年1億8990萬美元的合約。他以三分線砲火犀利聞名，生涯平均命中率達41.9%。

勇士曾連續5年打進總冠軍賽，但上季由於柯瑞及湯普森都因傷缺陣，15勝50負的戰績在全聯盟墊底。

NBA新球季將於12月22日登場。

勇士 NBA 柯瑞

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