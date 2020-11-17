破天荒！NFL宣布2021明星賽虛擬化 電子遊戲對戰

明年明星賽不在球場上舉行，而是採虛擬方式進行。（取材自官網）

NFL 官方宣布，2021年明星賽（Pro Bowl）將採虛擬方式舉行，球員將在藝電（EA）發行的電子遊戲《勁爆美式足球 21》（Madden NFL 21）中對戰。

作為史上頭一遭，EA與NFL聯手打造為期一周的虛擬對決系列，在名流、傳奇球星和現役球員引導下，逐步進入最佳球員的對決。線上明星賽的確切日期仍待決定。

NFL球團業務和聯賽活動執行副總裁哈萊利（Peter O’Reilly）表示：「很高興能將虛擬與現實結合，而且是史上首度如此嘗試。」「這是一種最簡單與年輕粉絲建立聯結的機會。」

明星賽通常在超級盃比賽前一周舉行，由美聯和國聯的最佳球員相互對抗。但是由於新冠疫情因素，NFL上月宣布取消2021年明星賽。往年通常吸引約850萬觀眾的明星賽原訂1月31日在拉斯維加斯Allegiant體育場舉行。

但如今取而代之的這些球員將在Madden遊戲中對戰，猛按操縱器的同時大罵垃圾話。聯盟表示，美聯對戰國聯的模式將保持不變。

來源：YouTube

該賽事將在所有主要社群媒體播出，NFL正在與迪士尼旗下ABC和ESPN一起規畫直播細節。

歐萊利表示，EA的遊戲是舉行這種虛擬賽事最自然的選擇，因為它觸及NFL鎖定的關鍵受眾：千禧世代。而對於EA而言，這是將該款遊戲從一般電子遊戲發展成為更具互動性的運動消費方式的良機。

今年明星賽球員投票 過程與以往相同。從17日起，球迷可以在NFL官網、Madden遊戲和推特上投票，選出心目中認為值得參賽的球員。 NFL球員和教練將在12月18日投票。

根據球員與聯盟間達成的集體談判協議，出線球員仍可拿到出賽獎金，另外還可獲得包括定製個人明星賽球衣在內的禮品包。

EA的《勁爆美式足球21》是本季銷售最好的遊戲之一，在NPD的2020年10月前20款遊戲中排名第二，僅次於同屬藝電出品的《FIFA 21》。