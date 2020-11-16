網球／「台捷組合」傳捷報 謝淑薇首登WTA女雙年終球后

「台捷組合」謝淑薇與史翠可娃攜手登上女雙年終球后，也是謝淑薇生涯第一次登上女雙年終球后。（取材自WTA官網）

台灣 女網再傳好消息，WTA公布2020年終女子單、雙打排名，「台捷組合」謝淑薇與史翠可娃（Barbora Strycova）攜手登上女雙年終球后，也是謝淑薇生涯第一次登上女雙年終球后。

今年受到新冠疫情 影響，職業網球賽事在3月停擺，直到8月才復賽，為了積分公平性，WTA修改計分規則，將過去52周取單打最佳16項、雙打最佳11項成績，擴大時程為自2019年3月計算至2020年12月為止。

「台捷組合」謝淑薇與搭檔史翠可娃本季一共拿下布里斯本、多哈、卡達與羅馬四站女雙冠軍，大滿貫則在澳網收穫亞軍，WTA總計成績為23勝2負，出色的成績最終也順利登上女雙年終球后。

謝淑薇第一時間也在臉書報喜，寫下「你們的2020女雙年終球后」，並且標註搭檔史翠可娃，感謝她一起攜手拚戰一整年。這也是台灣繼2017年的詹詠然與辛吉絲的「辛然配」後，再次有台選手登上女雙年終球后寶座。貼文一出後球迷踴躍祝賀，紛紛留下「恭喜」、「繼續加油」、「明年繼續連莊喔」等留言。

值得一提的是今年8月捷克參議院 院長韋德齊（Miloš Vystrčil）率團訪台時，也一度在政大演講時提及這對「台捷組合」，當時他提問「當一位台灣女人和一位捷克女人開始合作會是什麼？結果是世上最好的雙打搭檔！」

言下之意就是指謝淑薇與史翠可娃是世界雙打冠軍，用這樣的比喻來形容台灣與捷克絕對是最佳經貿夥伴。