伍佩琴成為美國職棒大聯盟MLB史上首位女總經理

邁阿密馬林魚隊(Miami Marlins)13日宣布聘請擁有30多年棒球營運經驗的伍佩琴(Kim Ng)為球團新任總經理。(美聯社)

邁阿密馬林魚隊(Miami Marlins)13日宣布聘請擁有30多年棒球營運經驗的伍佩琴(Kim Ng)為球團新任總經理，寫下美國 職棒大聯盟(MLB)史上第一位女總經理的紀錄。目前排名最高薪亞裔女性職棒主管的伍佩琴發表聲明指出：「經過數十年的堅韌奮鬥，能夠接受邁阿密馬林魚隊邀請，以新任總經理身份率領團隊，是我職業生涯的榮幸。」

她在聲明中指出，將在佛羅里達州南部建立長久發展，打造前瞻思考、團隊合作以及富有創意的棒球營運，團隊裡有著才華過人、認真盡責的員工，過去幾年來已經為球團的成功奠定良好基礎。

伍佩琴從1990年進入芝加哥白襪隊(Chicago White Sox)實習後，一路走來曾任紐約洋基 隊(New York Yankees)副總經理、洛杉磯道奇隊副總經理(Los Angeles Dodgers)等職務。

這是她第二次在美國職棒大聯盟寫下歷史。她在29歲時，獲得紐約洋基隊聘請為副總經理，便是大聯盟史上最年輕的副總經理，也是第二位在大聯盟出任副總經理的女性。

伍佩琴1968年生於印地安那州印地安納波里斯(Indianapolis)的華裔家庭，父親為華裔金融分析師，銀行家母親為泰國出生的華僑。她在芝加哥大學(University of Chicago)主修公共政策，1990年畢業。在校期間參加壘球隊，曾獲選為最有價值內野手。

新職發布之前，伍佩琴是美國職棒大聯盟棒球營運資深副總監(Senior Vice President of Baseball Operations)。伍佩琴與俄勒岡州西拉斯酒莊(Silas Wines)負責人丈夫馬克沃德(Tony Markward)住在紐約上州 。