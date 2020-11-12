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大聯盟MVP 國聯弗里曼、美聯阿布瑞尤拿下

記者張大仁／綜合報導
弗里曼的OPS是全聯盟第二佳。（路透）
弗里曼的OPS是全聯盟第二佳。（路透）

今年MLB年度MVP都是一壘手！

勇士隊的弗里曼（Freddie Freeman）和白襪隊的阿布瑞尤（José Abreu）因為場上的個人表現、球隊中的領導能力和對團體的無私付出，獲美國棒球作家協會分別評選為國聯和美聯最有價值球員（MVP）。

弗里曼和阿布瑞尤今年都帶領球隊打入季後賽，兩人都是首度獲選MVP。弗里曼曾入選4次全明星賽，阿布瑞尤則是入選3次。

弗里曼的總體攻擊指數（OPS）1.102在全大聯盟排名第二，僅次於國民隊外野手索托（Juan Soto），但後者的出場次數少了66場。弗里曼的得分數51也領先大聯盟，打擊率3成41、上壘率4成62和長打率6成40則居國聯第二。

雖然迫於疫情因素幾乎沒有參加夏訓，弗里曼今年仍帶領勇士隊連續3年奪得國聯冠軍。在開幕戰面對大都會隊王牌投手狄葛隆（Jacob DeGrom）前，他只進行了幾次熱身。

弗里曼在8月5日時打擊率只有1成90，但之後大爆發，從8月9日到例行賽結束產出11支全壘打，打擊率升至3成84，並達成全聯盟最佳的OPS 1.220。

阿布瑞尤在幫助白襪隊12年來首次晉級季後賽發揮了巨大作用。在7個賽季後，他簽下為期3年、價值5000萬元的合約留在芝加哥，並以美聯連2季最多打點（RBI）作為回應。他的19支全壘打在全聯盟排名第二，在美聯排第四，打擊率為3成17。

除全壘打數、打點、打擊率居美聯前五外，他的76支安打、長打率6成17、多壘安打數34支和攻占壘包數148個，都是美聯最高。OPS 0.987也排名第五。

阿布瑞尤對白襪隊新人來說是最佳良師益友。這座MVP獎座與他2014年美聯新人獎可說是相得益彰。

阿布瑞尤將在白襪隊再待3年。（美聯社）
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