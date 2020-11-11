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MLB塞揚獎出爐 美聯畢柏、國聯鮑爾大贏家

記者張大仁／綜合報導
畢柏獲全票通過榮膺美聯塞揚獎。（美聯社）
畢柏獲全票通過榮膺美聯塞揚獎。（美聯社）

雖今年入圍塞揚獎的亞洲投手有三位，可惜最終仍全軍覆沒。美國棒球作家協會11日投票決定印第安人的畢柏（Shane Bieber）為美聯得主，而國聯出線者為紅人隊的鮑爾（Trevor Bauer）。

畢柏做到其他印第安人前輩從未達成的里程碑，力壓前田健太和柳賢振兩名競爭者，成為隊史首位獲全票通過的美聯塞揚獎得主，也是繼2014年克蕭（Clayton Kershaw）之後、本世紀全聯盟第9位獲全票支持的第一人。美聯前一位獲全票通過的塞揚獎得主是2011年的韋蘭德（Justin Verlander）。

25歲的畢柏本季以8勝、122次三振和防禦率（ERA）1.63贏得全聯盟三冠王，為2006年明尼蘇達雙城隊州的桑塔納（Johan Santana）之後首位各項數據居首的投手。他的被打擊率0.167、被長打率.265和平均每9局三振數14.2也居美聯之冠，只有投球局數77.1居次。

畢柏41.1%的三振率是合格先發投手史上最高。投手防禦率1.63則是1969年降低投手丘高度以來最低紀錄；1成67的被打擊率看齊2000年的「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martinez），並列1969年來最低水平。

他也是印第安人隊史最年輕的塞揚獎得主。12場先發投出122次三振為隊史紀錄，在全大聯盟排名第6。而且12次先發至少投出8次三振也是隊史最長；之前的紀錄保持人是1946年費勒（Bob Feller）的9場。

在畢柏之前獲獎的印第安人球員包括2014年和2017年的克魯柏（Corey Kluber）、2008年的克里夫李（Cliff Lee）、2007年的沙巴西亞（CC Sabathia）和1972年的裴利（Gaylord Perry）。印第安人隊自2007年後拿下4座美聯塞揚獎，是同期大聯盟最多。

29歲的鮑爾擊敗達比修有（Yu Darvish）和尋求三連冠的狄葛隆（Jacob deGrom）勝出。鮑爾1.73的ERA、相對自責分率（ERA +）276、被上壘率（WHIP）0.79、被打擊率.159和完投數2場，在國聯居首。只有三振數100和每9局平均三振數12.3僅次於狄葛隆。

打敗2018年和2019年塞揚獎得主狄葛隆不是簡單的事。但狄葛隆於9月16日先發2局就責失3分，將本季ERA拉高至3.33；相對鮑爾9月5次先發的ERA只有1.29。當他在9月23日對釀酒人隊主投8局全面壓制打線後劍指塞揚獎地推文「該給我了吧」，結果真的如他所願。現在，身為塞揚獎得主將使他在自由球員市場上的身價水漲船高。

鮑爾力壓狄葛隆，獲國聯塞揚獎。（美聯社）
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