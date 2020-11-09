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MLB新人王 美聯：水手路易斯 國聯：釀酒人威廉斯

記者張大仁／綜合報導
美聯年度新秀路易斯。（美聯社）
美聯年度新秀路易斯。（美聯社）

縮水的例行賽很難讓球員展現最佳第一印象，但是年度新秀仍是人們關注焦點。路易斯（Kyle Lewis）和威廉斯（Devin Williams）分別被美國棒球作家協會評為美聯和國聯的年度最佳新秀（Jackie Robinson Rookies of the Year）。

水手隊中外野手路易斯在美聯投票中擊敗白襪隊中外野手羅伯特（Luis Robert）和太空人隊投手哈維耶（Cristian Javier）。這位25歲的強棒本季出戰58場，加入1987年的運動家隊麥奎爾（Mark McGwire）之列，成為水手隊1969年之後第二位全季表現冠於全隊的年度新季。

他本季打擊率.262、全壘打11支、得分37和34次保送。FanGraphs統計的勝場貢獻值（WAR）為1.7，得分、保送和進占壘數90領先所有美聯新秀，只在安打（54支）和打點（28分）上屈居第二，盜壘5次則排名第四。

常在外野牆上表現沒收全壘打美技的路易斯，於2016年聯盟選秀首輪被水手隊挑中，也是自2001年鈴木一朗之後首位獲得年度最佳新秀榮譽的水手球員。

釀酒人隊右投威廉斯則是在教士隊內野手柯朗沃斯（Jake Cronenworth）和費城人隊三壘手波姆（Alec Bohm）的激烈競爭下微幅勝出，成為獲得這一榮譽罕見的後援投手。MLB上次獲得這個獎項的後援投手是2011年勇士隊的金布洛爾（Craig Kimbrel）。

威廉斯是第三位獲此殊榮的釀酒人隊菜鳥，前兩人是1995年的利斯塔奇（Pat Listach）和2007年的布勞恩（Ryan Braun）。

釀酒人隊的牛棚原本就有海德（Josh Hader）一夫當關，在威廉斯於2020年加入後，中繼投手陣容更形無敵。他面對每百名打者的三振率達到創紀錄的53%，平均每9局17.7%。此外，他的ERA低至0.33，被打擊率.090（8/89）；其中他靠最擅長的迷幻變化球讓62次打席只讓2人上壘，包括41次三振出局。

國聯年度新秀威廉斯。（美聯社）
國聯年度新秀威廉斯。（美聯社）

威廉 勇士 美國

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