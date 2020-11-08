NFL／史上最快 馬霍姆斯40場101達陣

馬霍姆斯再度刷新NFL重要紀錄，40場比賽就傳出超過百次達陣。（美聯社）

酋長四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）8日對上黑豹傳出四次達陣，不僅率隊33：31險勝，更在生涯第40場例行賽出賽就突破100次傳球達陣的里程碑，打破海豚隊名人堂四分衛馬里諾（Dan Marino）44場的紀錄，晉升為史上最快速達標百次達陣的球員。

馬霍姆斯傳球達陣分別給到羅賓森（Demarcus Robinson）、跑鋒艾德華賀萊爾（Clyde Edwards-Helaire）和兩達陣的「獵豹」希爾（Tyreek Hill）取得8勝1敗佳績，生涯已累計101次達陣。

「他又收下了新紀錄，我還想留下許多好回憶，期待他能破更多紀錄。」酋長明星邊鋒凱爾斯（Travis Kelce）說。

酋長總教練瑞德（Andy Reid）也說：「你現在看到的他處在最火燙的狀態，但還有很多可能是你沒看到的，像場下的準備，用眼神欺敵等小細節。我們有信心他能完成任何贏球所需的事，這就是他的能耐。」

馬霍姆斯2018賽季被扶正為先發四分衛，就繳出單季50達陣的瘋狂表現。雖然上季受傷缺陣兩場，連帶影響數據，下滑至26達陣。但目前球季剛過一半，他已繳出25達陣效率不俗。

「我對比賽的理解又更上一層樓，去年雖然數據沒那麼亮眼，但我感覺自己的表現又比前一季更好。今年我們有更多達陣，隨著每一年過去，我在進攻體系之中更加自在，也更會閱讀防守，甚至在開球之前就想好球要往哪裡去。」

接球員希爾也稱讚他說：「50達陣那季他的表現太神奇了，但今年他解讀比賽的方式又不太一樣。他更會解讀防守，不看人傳球與改變打法。」