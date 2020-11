MLB／川普中斷百年傳統 白登當選後獲國民隊邀開球

根據福斯新聞報導,MLB大聯盟球隊華盛頓國民隊聲明表示,將邀請總統當選人白登 (Joe Biden)擔任2021球季開打的第一場開球嘉賓。

美國 總統為職棒大聯盟開球的傳統,可以追溯至1910年,當年賽季開幕日由時任總統塔虎特(William Howard Taft)在華盛頓投出儀式性的第一球。

We look forward to hosting President-Elect Biden on Opening Day of the 2021 season.@JoeBiden // #NATITUDE pic.twitter.com/n3YzL7olWA