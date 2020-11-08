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MLB／川普中斷百年傳統 白登當選後獲國民隊邀開球

體育新聞組／綜合報導
圖為白登曾在2009年以副總統身分，為金鶯隊開球。（路透資料照片）
圖為白登曾在2009年以副總統身分，為金鶯隊開球。（路透資料照片）

根據福斯新聞報導，MLB大聯盟球隊華盛頓國民隊聲明表示，將邀請總統當選人白登(Joe Biden)擔任2021球季開打的第一場開球嘉賓。

美國總統為職棒大聯盟開球的傳統，可以追溯至1910年，當年賽季開幕日由時任總統塔虎特(William Howard Taft)在華盛頓投出儀式性的第一球。

而白登預計在2021年4月1日，於華盛頓國民主場迎戰紐約大都會的開幕戰中，依循傳統為球賽開球。

現任總統川普沒在任內為大聯盟開球，成為繼吉米卡特(Jimmy Carter)後，第二位中斷開球傳統的美國總統。值得一提的是，川普在擔任總統之前，曾為小聯盟開過球，還以直升機霸氣登場。

來源：YouTube

美國 川普 白登

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