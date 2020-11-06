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MLB／道奇透納染疫 脫口罩慶封王 大聯盟不罰還稱讚

中央社／洛杉磯6日電
透納不顧防疫隔離規定，攜妻子登場慶功。（路透）
透納不顧防疫隔離規定，攜妻子登場慶功。（路透）

洛杉磯道奇隊10月28日奪得世界大賽冠軍，隊員透納（Justin Turner）在封王之夜確診，賽後上場慶祝，脫口罩合照引發爭議。經過一周調查，大聯盟今天揭曉結果。

美國職棒大聯盟（MLB）今天在官網公布調查結果，附上透納的道歉聲明，指出透納是在隊友鼓勵下參加慶祝，加上當時場上工作人員溝通不良、大聯盟沒有派專人確保他隔離，決定不處罰透納。

大聯盟主席曼佛瑞德（Rob Manfred）在聲明中稱讚透納，承擔責任、道歉並且樹立好榜樣。

世界大賽第6戰，道奇以3比1擊敗坦帕灣光芒，拿下隊史暌違32年的冠軍。比賽進行到第7局時，聯盟通知透納確診，教練把他換下場。但賽後他沒有按照規定隔離，出現在場上與隊友一起慶祝，甚至脫下口罩拍照。

大合照時，坐在透納身邊的是道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）。48歲的羅伯茲曾罹患霍奇金淋巴瘤，抗癌成功回到球場，被視為是武漢肺炎的高風險族群，使得透納背負更多的責難。

不過羅伯茲日前向媒體表示，他不覺得危險，而且是他自己選擇要去坐在透納旁邊。

羅伯茲說：「我們所有人都一起待在隔離圈內，實際上透納是最注意防疫規定而且經常提醒大家的那個人。我不知道他怎麼會染疫。但我是自願坐在他旁邊的，我身體是有些狀況，但那是我的問題，我把透納當做自己的兒子。」

羅伯茲 道奇 美國

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