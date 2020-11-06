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「喬丹女婿」赴台打籃球 隊友曝：他怕穿adidas球鞋

中央社／台北7日電
身高203公分的洋將克里斯默斯（Rakeem Christmas），是SBL裕隆納智捷本季新洋將。（中央社）
身高203公分的洋將克里斯默斯（Rakeem Christmas），是SBL裕隆納智捷本季新洋將。（中央社）

台灣籃球隊裕隆納智捷新洋將克里斯默斯首度亮相，由於他岳父來頭響亮，是素有「籃球之神」美名的喬丹，隊友簡浩就爆料：「他很怕球隊發adidas的球鞋，他說老婆看到會生氣。」

身高203公分的克里斯默斯（Rakeem Christmas），是今年裕隆隊的新洋將，他很清楚岳父喬丹（Michael Jordan）是個大名人，不過平常只有過節時才會碰面，大多時候喬丹都坐在沙發上看電視，「我們把他當成一般人來相處。」

喬丹不只球技一把罩，就連事業經營也很有一套，不僅是美國職籃NBA夏洛特黃蜂隊老闆，還有自創球鞋品牌喬丹牌（Jordan Brand），事實上喬丹牌從製鞋到販售都是由母企業NIKE負責。因此當克里斯默斯看到隊友腳上穿著岳父敵對品牌的球鞋，不免有些憂心。

簡浩透露，克里斯默斯的腳非常大，要穿到美規16號球鞋。克里斯默斯也主動表示，若球隊要發adidas的球鞋就可以不用給他，若被老婆看到，「她會很生氣。」

在隊友眼中，克里斯默斯個性隨和、好相處，不僅高大又強壯，簡浩笑說：「你別以為他肉肉的，其實身體非常結實，撞到他跟撞到一座山一樣。」

由於今年超級籃球聯賽（SBL）洋將規範再次修正，將洋將身高上限定在203公分，因此「頂標」的克里斯默斯很有可能是聯盟最大號的洋將，對此他笑說：「我從小到大從來都不是球場上最高的球員，如果真是這樣，那麼這個球季應該會很有趣。」

身高203公分的洋將克里斯默斯（Rakeem Christmas），是SBL裕隆...
身高203公分的洋將克里斯默斯（Rakeem Christmas），是SBL裕隆納智捷本季新洋將。（中央社）

喬丹 台灣 美國

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