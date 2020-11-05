MLB／楚奧特8奪銀棒獎 追平曼尼僅次邦茲

天使28歲強棒楚奧特拿下生涯第八座銀棒獎。（Getty Images）

大聯盟5日公布銀棒獎得獎名單，新一代重砲部隊勇士 隊有四人獲獎最多，天使 隊楚奧特（Mike Trout）生涯第8次獲獎，追上曼尼（Manny Ramirez）並列外野手第二多，僅次邦茲（Barry Bonds）的12次。

勇士隊去年三人獲獎也是最多，今年弗里曼（Freddie Freeman）、亞古納（Ronald Acuna Jr.）、歐蘇納（Marcell Ozuna）都是生涯第二次獲獎，達諾德（Travis d’Arnaud）則是新成員。

楚奧特今年繳出17轟、46分打點成績，生涯第八次拿下銀棒獎，並且成為史上第一個能在28歲時就能拿下這麼多銀棒獎的球員。

此外，楚奧特今年未能進入美聯MVP決選名單，代表他本季確定無緣角逐個人第四座MVP。

楚奧特自2012年新人賽季以來，僅2017年未能以MVP前兩名作收，因此有不少網友為他抱不平。不過從數據看，楚奧特防守上較處劣勢，整體表現的綜合貢獻值（bWAR）不如白襪阿布瑞尤（Jose Abreu）、洋基 勒梅休（DJ LeMahieu）及印地安人拉米瑞茲（Jose Ramirez）等三名入選者。