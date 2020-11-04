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MLB金手套／亞瑞納多8連霸 高登4連霸完美退役

體育新聞組／綜合報導
高登第8座金手套獎是最佳退休禮物。（美聯社）
高登第8座金手套獎是最佳退休禮物。（美聯社）

MLB洛磯三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）今年完成金手套獎8連霸，本季結束後將退休的皇家外野手高登（Alex Gordon）則完成4連霸，生涯第8次獲獎。

MLB公布本季金手套獎，18個獲獎球員中，高達11人是首次獲獎。生涯獲獎次數最多的是科羅拉多洛磯三壘手亞瑞納多、堪薩斯皇家左外野手高登，兩人生涯至今都已獲8座金手套獎。

亞瑞納多的三壘手金手套8連霸。（美聯社）
亞瑞納多的三壘手金手套8連霸。（美聯社）

獲獎次數第2多的是洛杉磯道奇右外野手貝茲（Mookie Betts），寫下5連霸。他在本季轉到道奇前，2016年到2019年在波士頓紅襪期間已達成4連霸。另外，芝加哥小熊一壘手瑞佐（AnthonyRizzo）則是完成3連霸，生涯獲獎4次。

本季結束後成為自由球員的聖路易紅雀二壘手王寇頓（Kolten Wong）、克里夫蘭印地安人捕手培瑞茲（Roberto Perez）、辛辛那提紅人捕手邦哈特（Tucker Barnhart）都是生涯第2度獲獎，其中培瑞茲是2連霸。

美聯得獎選手中，投手是洛杉磯天使的坎寧（Griffin Canning）、捕手是衛冕成功的培瑞茲、一壘手是西雅圖水手的懷特（Evan White）、二壘手是印地安人赫南德茲（Cesar Hernandez）、三壘手是德州遊騎兵凱納法利（Isiah Kiner-Falefa）、遊擊手是水手克勞佛（J.P.Crawford）、左外野是生涯8次獲獎的高登、中外野手是芝加哥白襪羅伯特（Luis Robert）、右外野是遊騎兵賈羅（Joey Gallo）。

國聯獲獎的球員則是：投手亞特蘭大勇士佛瑞德（Max Fried）、捕手是2度獲獎的邦哈特、一壘手是4度獲獎的瑞佐、二壘手是2度獲獎的王寇頓、三壘手是8連霸的亞瑞納多、遊擊手是芝加哥小熊貝茲（Javier Baez）、左外野是聖路易紅雀的歐尼爾（Tyler O'Neill）、中外野是匹茲堡海盜的葛里森（Trent Grisham）、右外野是完成5連霸的貝茲。

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